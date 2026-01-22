Assine
Internacional

TikTok cria empresa conjunta nos EUA para evitar proibição

22/01/2026 23:18

O TikTok anunciou nesta quinta-feira (22) que criou uma empresa conjunta majoritariamente americana para operar a plataforma nos Estados Unidos, o que permitirá à companhia evitar uma proibição relacionada com sua propriedade chinesa.

Chamada de TikTok USDS Joint Venture LLC, a companhia atenderá a mais de 200 milhões de usuários e 7,5 milhões de empresas, ao mesmo tempo que implementa medidas rígidas para a proteção de dados, a segurança do algoritmo e a moderação de conteúdos, segundo indicou a companhia. 

A nova estrutura responde a uma lei aprovada durante o mandato do antecessor do presidente Donald Trump, Joe Biden, que obrigou a empresa chinesa ByteDance a vender as operações do TikTok nos Estados Unidos ou enfrentar uma proibição em seu mercado mais importante.

