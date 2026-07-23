IA Generativa transforma o mercado de aplicativos e supera os games

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O mercado de aplicativos movimentou US$ 167 bilhões em compras internas em 2025, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez, a receita gerada por aplicativos que não são jogos ultrapassou a dos games, impulsionada por serviços de inteligência artificial generativa.

Segundo o relatório "State of Mobile 2026", da Sensor Tower, o crescimento no setor de apps não relacionados a jogos foi de 21% no período. O "ChatGPT" se destacou como o terceiro aplicativo de maior faturamento global, atrás apenas de "TikTok" e "Google One", sinalizando uma mudança nos gastos dos consumidores.

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Oliver Yeh, diretor executivo da Sensor Tower, afirmou que o crescimento da receita de aplicativos de entretenimento, estilo de vida e produtividade preparou o mercado para a IA generativa. Segundo ele, esses novos aplicativos tiveram adoção em massa e crescimento significativo.

Em 2025, os consumidores globais passaram 5,3 trilhões de horas em aplicativos. Os jogos competem cada vez mais com redes sociais, dramas curtos e apps de IA. As categorias de dramas curtos e IA registraram um crescimento excepcional de downloads, com 278% e 148% de aumento, respectivamente.

Outras tendências do setor

O relatório também aponta outras transformações no mercado mobile. Aplicativos de crédito e empréstimos registraram um aumento de 18% em downloads, enquanto os de investimentos e criptomoedas tiveram uma queda significativa.

No varejo, os downloads e o tempo gasto caíram, em parte devido à desaceleração de grandes empresas como Temu e SHEIN. Varejistas exploram a IA com ferramentas como o Rufus, da Amazon, e o Sparky, do Walmart, para otimizar recomendações de produtos.

O setor de entrega de comida superou o pico da pandemia, com crescimento de 14% ano a ano. O Uber Eats ampliou seu alcance ao capturar investimentos em publicidade de 15 das 20 principais marcas de restaurantes.

Aplicativos de apostas esportivas ganharam atenção global, com um crescimento de 24% nos downloads, impulsionado por novos mercados como o Brasil. Nos Estados Unidos, o tempo gasto nessas plataformas aumentou 7%.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.