ChatGPT volta ao topo e lidera ranking de apps mais baixados no Brasil
IA da OpenAI supera rival e retoma 1º lugar; veja a lista com a ascensão de apps de compras e novelas e a queda do queridinho da Copa do Mundo
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O ChatGPT retomou a liderança na lista de apps mais baixados no Brasil em junho de 2026, após ter perdido o primeiro lugar em maio para a rival Dola, da ByteDance. O aplicativo da OpenAI registrou 4,5 milhões de downloads no país no mês passado, somando Android e iOS, segundo dados da plataforma AppMagic levantados pelo Mobile Time.
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Em segundo lugar, aparece o TikTok, com 4,2 milhões de downloads, seguido pela Dola, com 4,1 milhões. Instagram e PineDrama fecham o top cinco, ambos com 3,1 milhões de instalações cada.
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Destaques e quedas no ranking
O marketplace Temu, que estava fora do top dez em maio, subiu da 12ª para a sexta posição, com 2,9 milhões de downloads em junho. A maior ascensão, contudo, foi do aplicativo de novelas verticais ReelShort.
De maio para junho, o volume mensal de downloads do ReelShort saltou de 1,4 milhão para 2,2 milhões. O desempenho fez o aplicativo subir da 34ª para a décima colocação, superando o concorrente FreeReels, que caiu do oitavo para o 45º lugar.
O app oficial de figurinhas da Copa do Mundo, FIFA Panini Collection, teve uma queda expressiva. Em maio, figurou na terceira posição com 4,3 milhões de instalações. Em junho, o número caiu para 2,4 milhões, rebaixando o aplicativo para o oitavo lugar.
Já o Gemini, a inteligência artificial do Google, ficou fora da lista pelo segundo mês consecutivo. Seus downloads caíram de 3,8 milhões em abril para 1,9 milhão em maio, e depois para 1,4 milhão em junho.
A ByteDance, desenvolvedora do TikTok, Dola e PineDrama, é a empresa com mais títulos entre os dez primeiros. As outras companhias na lista, como a OpenAI com o ChatGPT e a Meta com o Instagram, estão representadas por apenas um aplicativo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.