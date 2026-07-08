Golpes financeiros disparam 200% nas férias, aponta estudo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As férias de meio de ano representam um período de maior atividade para cibercriminosos, com um aumento de 199,7% nos golpes financeiros no Brasil em comparação à média anual. O levantamento, realizado pela Gen, também aponta um disparo de 96,1% nas fraudes em apostas.

Outras modalidades também cresceram durante a temporada de descanso. As fraudes de extorsão, que incluem golpes de sextorsão, subiram 60,1%, enquanto os golpes de suporte técnico registraram uma alta de 16,4%.

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Os dados fazem parte da "Previsão de Golpes 2026", um relatório da Norton que analisa milhões de tentativas de fraude bloqueadas em 2024 e 2025. O estudo deu origem à iniciativa "Scam Free Summer", que busca ajudar as pessoas a identificar e evitar os crimes virtuais mais comuns nesta época.

Por que os golpes aumentam nas férias?

Segundo Leyla Bilge, diretora global de Pesquisa sobre Golpes na Norton, os golpistas seguem o calendário. Ela explica que é compreensível que as pessoas estejam mais distraídas, gastando com viagens e clicando em links de confirmação sem pensar duas vezes.

Em 2026, a inteligência artificial (IA) tem facilitado o desenvolvimento de golpes mais sofisticados. A clonagem de voz, por exemplo, tornou mais difíceis de detectar as fraudes de falsificação de identidade, enquanto a tecnologia deepfake deixou os golpes românticos e de investimento mais convincentes.

Além disso, vazamentos de dados contribuem para o aumento do sequestro de reservas de hotéis. Sites falsificados, que imitam plataformas reais de reservas, casas de apostas e venda de ingressos, também aparecem em anúncios pagos nos mecanismos de busca.

Conheça as fraudes em alta

A equipe de inteligência da Norton monitora as ameaças que estão em circulação. As principais tendências incluem:

Sequestro de reservas : utiliza o nome real do hotel e dados da estadia para desviar o pagamento para uma página falsa.

Ingressos falsos: sites fraudulentos de venda de ingressos para eventos esgotados, como shows e o Mundial, aparecem acima dos vendedores legítimos nas buscas.

Golpes românticos com IA: videochamadas que parecem reais, mas a pessoa do outro lado não é quem aparenta ser.

Sites de apostas falsos: plataformas criadas para grandes eventos esportivos, projetadas para desaparecer antes que as vítimas percebam o golpe.

Como se proteger

Para quem busca proteção em tempo real contra essas ameaças, a empresa aponta o Norton Genie, que analisa mensagens de texto, e-mails e sites em busca de padrões de golpes. Recursos como Safe SMS, Safe Web e Safe Email sinalizam conteúdos suspeitos, enquanto o Safe Call bloqueia chamadas fraudulentas.

Para quem acaba se tornando vítima, o Norton 360 com LifeLock Ultimate Plus oferece suporte e reembolso para auxiliar na recuperação de valores perdidos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.