Nome de usuário no WhatsApp: passo a passo para reservar o seu @ exclusivo

O WhatsApp agora permite que seus usuários utilizem um nome de usuário. A nova função chega aos poucos para os usuários de Android e iOS e elimina a necessidade de compartilhar o número de telefone para iniciar uma conversa, possibilitando que cada pessoa garanta um identificador único, como "@seunome".

Com os nomes de usuário, será possível adicionar contatos que compartilharem seus identificadores com você de maneira mais simples e segura. A principal vantagem é que o seu número de telefone pessoal fica protegido. Diferente de outras redes sociais, não haverá busca ou diretório de nomes de usuário, você precisará saber o @ exato da pessoa para adicioná-la.

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Como os nomes são exclusivos, quem agir primeiro terá mais chances de garantir o identificador desejado. Ao contrário do que se pode pensar, você poderá alterar seu nome de usuário ou desativar o recurso a qualquer momento após a escolha inicial. A novidade está sendo distribuída gradualmente, então pode ser que a opção de reserva ainda não esteja disponível para todos.

Como reservar seu nome de usuário no WhatsApp

Reservar seu nome de usuário para uso futuro é um processo rápido e pode ser feito diretamente nas configurações do aplicativo. É fundamental estar com o WhatsApp atualizado para ter acesso à funcionalidade. Siga os passos abaixo para verificar se a opção já está disponível para você e garantir o seu @ para quando a funcionalidade for totalmente liberada:

Acesse as configurações: abra o WhatsApp e vá para Configurações > Conta > Nome de usuário . Se a opção não estiver visível, significa que a atualização ainda não chegou para sua conta.

Escolha seu @ e verifique a disponibilidade: digite o nome de usuário que deseja. O aplicativo informará na hora se ele está livre para uso.

Atenção às regras: os nomes de usuário devem ter entre 3 e 35 caracteres, conter pelo menos uma letra, e usar apenas letras minúsculas, números, pontos e underscores.

Configure a chave de nome de usuário (opcional): para uma camada extra de privacidade, você pode definir um código numérico que será exigido para que outras pessoas te encontrem pelo nome de usuário.

Salve sua escolha: após encontrar um nome disponível, confirme para reservá-lo para sua conta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria