Golpe dos Correios: como identificar o falso e-mail da alfândega

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Criminosos estão usando o nome dos Correios para aplicar um golpe por e-mail, SMS e WhatsApp, mirando principalmente quem aguarda encomendas internacionais. A mensagem fraudulenta informa que um pacote está retido na alfândega e exige o pagamento de uma suposta taxa para liberação. O objetivo é roubar dados pessoais e financeiros das vítimas.

O ataque, conhecido como phishing, se aproveita da ansiedade de quem fez compras no exterior. A mensagem falsa é projetada para parecer uma comunicação oficial, utilizando o logotipo e a identidade visual da empresa estatal. Ela geralmente contém um link que direciona o usuário para uma página falsa.

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Nesse site clonado, a pessoa é instruída a preencher um formulário com informações sensíveis, como nome completo, CPF e dados do cartão de crédito ou a chave Pix para pagar a taxa inexistente. Ao fornecer essas informações, a vítima entrega seus dados diretamente aos golpistas, que podem usá-los para fazer compras ou vendê-los na dark web.

Como identificar a mensagem falsa

Apesar da aparência convincente, a mensagem fraudulenta possui sinais que ajudam a identificá-la. É fundamental ter atenção aos detalhes para não se tornar uma vítima. Os Correios afirmam que não enviam comunicações com links diretos para pagamento nem solicitam dados sensíveis por essa via.

Confira os principais pontos de atenção para reconhecer o golpe:

Remetente suspeito: Verifique o e-mail de quem enviou a mensagem. Os endereços oficiais dos Correios sempre terminam com “@correios.com.br”. Em mensagens de SMS ou WhatsApp, desconfie de números desconhecidos.

Erros de português: Mensagens fraudulentas frequentemente contêm erros de gramática, ortografia ou concordância. Comunicações oficiais de grandes empresas passam por revisões e raramente apresentam falhas.

Tom de urgência: O texto do golpe costuma usar um tom alarmista, com ameaças de que o pacote será devolvido ao remetente ou destruído caso o pagamento não seja feito imediatamente.

Links suspeitos: Antes de clicar, verifique o endereço de destino. Em computadores, passe o mouse sobre o link; em celulares, pressione e segure para visualizar o endereço real. Se não for o site oficial dos Correios (www.correios.com.br), não clique.

Caso receba uma mensagem desse tipo, a orientação é não clicar em nenhum link, não baixar anexos e apagar imediatamente. Para verificar a situação de uma encomenda, utilize sempre o sistema de rastreamento no site ou aplicativo oficial dos Correios, inserindo o código recebido no momento da compra.

Caiu no golpe? Saiba o que fazer

Se você efetuou um pagamento via Pix, entre em contato imediatamente com seu banco e solicite o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Esse recurso pode ajudar a bloquear e reaver o valor transferido. É crucial registrar também um Boletim de Ocorrência.

Para denunciar tentativas de golpe, utilize os canais oficiais dos Correios, como o Fale Conosco no site ou a Central de Atendimento pelo telefone 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.