Como usar uma Inteligência Artificial para planejar uma viagem inteira
A inteligência artificial pode criar roteiros, sugerir hotéis e até encontrar os voos mais baratos para você; veja o passo a passo para testar
compartilheSIGA
A Inteligência Artificial (IA) se tornou uma opção prática para aqueles que querem planejar uma viagem. Com a organização de roteiros completos, desde a busca por passagens aéreas até a criação de um cronograma diário de atividades, a IA consegue fazer isso de forma personalizada e em poucos minutos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A maior vantagem é a possibilidade de centralizar as etapas do planejamento em uma única plataforma, evitando abrir dezenas de abas no navegador para pesquisar voos, hotéis, restaurantes e pontos turísticos. Basta descrever o que você deseja para a IA montar um plano detalhado, com cronograma e menos esforço.
Leia Mais
Quanto mais específico for seu pedido, melhores serão os resultados. A chave é fornecer detalhes como destino, datas, orçamento, número de viajantes e seus interesses pessoais, como arte, gastronomia ou aventura.
Como criar um roteiro de viagem com o Gemini
Para usar a inteligência artificial a seu favor, comece acessando a plataforma desejada como o ChatGPT, o Gemini, ou outra opção, e siga alguns passos simples para refinar sua solicitação. As ferramentas podem acessar serviços, como Voos e Hotéis, ofertando uma variedade de opções.
-
Comece pelo básico: inicie a conversa com um pedido geral. Por exemplo: "Crie um roteiro de sete dias para o Rio de Janeiro em setembro para um casal com orçamento de R$ 5 mil".
-
Adicione seus interesses: depois da primeira resposta, refine o roteiro. Você pode pedir: "Inclua no roteiro duas trilhas de nível moderado, sugestões de restaurantes com comida regional e passeios para ver o pôr do sol".
-
Pesquise voos e hospedagem: busque opções reais de passagens e hospedagens. Peça algo como: "Encontre os voos mais baratos de São Paulo para Salvador para duas pessoas na primeira semana de setembro e sugira três pousadas charmosas em Lençóis".
-
Organize o cronograma: com todas as informações reunidas, solicite a organização. Um bom comando seria: "Organize todas essas atividades e sugestões em um cronograma diário, com horários e logística de deslocamento entre os passeios".
O resultado é um guia completo que pode ser ajustado a qualquer momento. Se mudar de ideia sobre uma atividade, basta pedir uma nova sugestão. A IA adapta o roteiro instantaneamente, oferecendo uma flexibilidade que o planejamento tradicional não permite.
É importante lembrar que essa ferramenta funciona como um assistente de pesquisa. Embora as sugestões sejam bastante precisas, sempre verifique os preços e a disponibilidade de voos e hotéis diretamente nos sites das companhias antes de finalizar qualquer reserva.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.