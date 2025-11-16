Assine
overlay
Início Tecnologia
EVENTO

UFMG promove, a partir de segunda (17), seminário de inovação tecnológica

Será uma oportunidade única para que pesquisadores, estudantes e profissionais apresentem ideias, projetos e estudos, promovendo visibilidade e networking

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/11/2025 20:52 - atualizado em 16/11/2025 20:53

compartilhe

SIGA
x
O SIITPG busca aprofundar o debate sobre as novas fronteiras da pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências
O SIITPG busca aprofundar o debate sobre as novas fronteiras da pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências crédito: UFMG/Reprodução

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Programa de Pós- Graduação em Inovação Tecnológica (PPGIT), promove, de amanhã a quarta-feira (17 a 19/11), o Seminário Internacional em Inovação Tecnológica na Pós-graduação (SIITPG 2025). O PPGIT não apenas fomenta a excelência acadêmica, mas também consolida parcerias entre academia, setor produtivo e governo, fortalecendo o ecossistema de inovação por meio de projetos, transferência de tecnologia e capacitação de líderes e empreendedores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Seminário Internacional em Inovação Tecnológica na Pós-graduação (SIITPG) é uma extensão natural dessa atuação do PPGIT, concebido para ser um espaço interdisciplinar de troca de ideias, formação de redes colaborativas e disseminação de boas práticas. O evento reforça o papel estratégico das universidades no desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.

Leia Mais

O SIITPG busca aprofundar o debate sobre as novas fronteiras da pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências entre pesquisadores, professores, estudantes da área de inovação tecnológica, bem como profissionais atuantes em todas as áreas do conhecimento. Além disso, será uma oportunidade única para que pesquisadores, estudantes e profissionais apresentem suas ideias, projetos e estudos, promovendo visibilidade, networking e colaborações interdisciplinares que potencializem o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade.

SERVIÇO:

Seminário Internacional em Inovação Tecnológica na Pós-graduação (SIITPG)

Evento Híbrido

Presencial na UFMG ou On-line

De 17 a 19 de novembro

No campus Pampulha da UFMG

Inscrições e informaçoes:

https://siitpg2025.com.br/#programacao 

Tópicos relacionados:

evento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay