UFMG promove, a partir de segunda (17), seminário de inovação tecnológica

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Programa de Pós- Graduação em Inovação Tecnológica (PPGIT), promove, de amanhã a quarta-feira (17 a 19/11), o Seminário Internacional em Inovação Tecnológica na Pós-graduação (SIITPG 2025). O PPGIT não apenas fomenta a excelência acadêmica, mas também consolida parcerias entre academia, setor produtivo e governo, fortalecendo o ecossistema de inovação por meio de projetos, transferência de tecnologia e capacitação de líderes e empreendedores.



O Seminário Internacional em Inovação Tecnológica na Pós-graduação (SIITPG) é uma extensão natural dessa atuação do PPGIT, concebido para ser um espaço interdisciplinar de troca de ideias, formação de redes colaborativas e disseminação de boas práticas. O evento reforça o papel estratégico das universidades no desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.

O SIITPG busca aprofundar o debate sobre as novas fronteiras da pesquisa e desenvolvimento, criando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências entre pesquisadores, professores, estudantes da área de inovação tecnológica, bem como profissionais atuantes em todas as áreas do conhecimento. Além disso, será uma oportunidade única para que pesquisadores, estudantes e profissionais apresentem suas ideias, projetos e estudos, promovendo visibilidade, networking e colaborações interdisciplinares que potencializem o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade.

SERVIÇO:

Seminário Internacional em Inovação Tecnológica na Pós-graduação (SIITPG)

Evento Híbrido