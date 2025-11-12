Assine
overlay
Início Tecnologia
VIAGEM

5 ferramentas para monitorar preços de voos e receber alertas

Conheça apps e sites que acompanham preços e te avisam a hora certa de comprar uma passagem

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
12/11/2025 14:19 - atualizado em 12/11/2025 14:21

compartilhe

SIGA
x
5 ferramentas para monitorar preços de voos e receber alertas
Para economizar ainda mais nas viagens, comparar preços de voos para achar o mais adequado ao orçamento é essencial crédito: Pexels

Planejar uma viagem e encontrar passagens aéreas com bom preço pode ser um desafio, especialmente com as tarifas que mudam a todo momento. A boa notícia é que a tecnologia pode ser sua maior aliada nessa busca. Ferramentas digitais monitoram as variações de preços 24 horas por dia e avisam o momento certo para comprar, economizando seu tempo e dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com a proximidade de feriados e do fim de ano, a procura por voos se intensifica, tornando esses serviços ainda mais úteis. Eles funcionam como assistentes pessoais que acompanham rotas específicas e enviam alertas diretamente para seu e-mail ou celular. Assim, não se perde nenhuma oportunidade de promoção.

Leia Mais

Para ajudar nessa tarefa, a reportagem indica cinco sites e aplicativos que fazem o “trabalho pesado” por você.

Leia mais

Ferramentas para monitorar voos

  1. Google Voos

Integrado diretamente ao buscador, o Google Voos é uma das ferramentas mais práticas e poderosas. Ele permite visualizar os preços em um calendário, facilitando a identificação dos dias mais baratos para viajar. A função de "Monitorar preços" envia e-mails sempre que a tarifa para o trecho selecionado sofre alguma alteração, seja para mais ou para menos.

  1. Skyscanner

Um dos comparadores de preços mais conhecidos, o Skyscanner varre centenas de companhias aéreas e agências de viagens em segundos. Seu grande diferencial é a flexibilidade. Se ainda não decidiu o destino, pode buscar por "Qualquer lugar" para ver os voos mais baratos saindo da sua cidade. A plataforma também oferece um sistema de alerta para notificar o usuário sobre mudanças de preço.

  1. Kayak

Além de comparar valores, o Kayak oferece uma ferramenta de "Previsão de Preços". Com base em dados históricos, o site indica se a tendência para aquela rota é de aumento ou queda nos próximos dias, sugerindo se você deve comprar agora ou esperar um pouco mais. Essa análise ajuda a tomar uma decisão mais informada e segura.

  1. Momondo

Com uma interface visualmente agradável, o Momondo se destaca por apresentar gráficos detalhados sobre os preços. A plataforma mostra como fatores como a companhia aérea, a antecedência da compra e a sazonalidade influenciam no valor final da passagem. É uma ótima opção para quem gosta de analisar todos os detalhes antes de fechar negócio.

  1. Hopper

Disponível como aplicativo para celular, o Hopper se especializa em prever a variação dos preços de passagens. Com base em sua análise de dados, o app sugere se o momento é bom para comprar ou se vale a pena aguardar uma possível queda de valor. O aplicativo envia notificações push, garantindo que você não perca a janela de oportunidade para garantir o melhor valor em seu voo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

aplicativos precos voos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay