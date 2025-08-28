Roteiros de um dia em Minas que valem por uma viagem

Partindo de Belo Horizonte, é possível viver experiências completas em poucas horas, explorando destinos que combinam paisagens deslumbrantes, história preservada e gastronomia de dar água na boca.

Para quem deseja aproveitar o tempo livre durante ou após o Hotmart FIRE, selecionamos roteiros imperdíveis para um bate e volta cheio de descobertas.



Macacos



Mais conhecido como Macacos, São Sebastião das Águas Claras é aquele lugar onde o tempo desacelera.

A poucos minutos da capital, o distrito mistura clima de montanha, gastronomia afetiva e um charme que conquista casais, amigos e famílias.



Vale a pena almoçar em um dos restaurantes com vista para as montanhas e terminar a tarde em um passeio de quadriciclo que leva até mirantes cinematográficos.



Rio Acima



Já em Rio Acima, a Serra do Gandarela rouba a cena com suas dezenas de cachoeiras e trilhas em meio à mata atlântica preservada. É possível visitar quedas d'água acessíveis como a Chica Dona e Cachoeira do Índio e se encantar com o visual do Mirante do Gandarela.



Lavras Novas



Lavras Novas é um convite para contemplar o horizonte. O vilarejo, incrustado nas montanhas perto de Ouro Preto, é um refúgio para quem busca trilhas, cachoeiras escondidas e um centrinho repleto de lojinhas e bares charmosos. Mesmo em poucas horas, dá para se apaixonar pelo lugar.



Arte e jardins gigantes: Inhotim mistura esculturas, galerias e natureza para uma experiência inesquecível Mayara Souza

Inhotim



Brumadinho abriga um dos destinos mais singulares do Brasil: o Inhotim. Um museu a céu aberto onde a arte se mistura à natureza em uma experiência sensorial. Em um bate e volta, é possível percorrer as principais galerias e jardins. A dica é chegar cedo, o lugar é extenso, mas cada passo é recompensado com obras surpreendentes e paisagens dignas de quadro.



A galeria da artista Yayoi Kusama e a instalação sonora "Forty Part Motet" costumam estar entre as preferidas dos visitantes. Para recarregar as energias, o restaurante Oiticica oferece um buffet variado de comida mineira. E se sobrar tempo, vale explorar as lojinhas de lembranças e produtos artesanais.



Lagoa Santa



Lagoa Santa é perfeita para um bate e volta. Logo na chegada, a orla da lagoa central é um convite para caminhar, pedalar ou apenas apreciar o movimento. Já o Mercadão Internacional é parada obrigatória para quem quer comer bem, ouvir música ao vivo e comprar produtos artesanais.



O grande destaque da cidade é o Parque Estadual do Sumidouro, que abriga a famosa Gruta da Lapinha.

É possível fazer trilha, visitar a gruta com suas formações rochosas milenares e fósseis pré-históricos, e explorar o Museu Peter Lund. Para quem busca algo mais aventureiro, a escalada nas rochas do parque é uma ótima pedida.



Sabará



Sabará surpreende com suas igrejas centenárias, como a inacabada Nossa Senhora do Rosário e a delicada Capela do Ó. Vale provar quitandas e doces típicos, como os feitos de jabuticaba. E para fechar o passeio, o pôr do sol visto da Igrejinha da Soledade é daqueles que ficam na memória.



Também é possível conhecer o Teatro Municipal, o segundo mais antigo em funcionamento no Brasil. A cidade também é famosa por seus festivais gastronômicos e feiras de artesanato.



E claro, não dá para sair de Sabará sem experimentar um bom prato típico. O torresmo crocante, os pratos com ora-pro-nóbis e os doces de jabuticaba são marca registrada da culinária local.



Ouro Preto



Já Ouro Preto, com suas ladeiras charmosas e casarões coloniais, é um mergulho profundo no passado do Brasil. Além das igrejas, a cidade oferece parques naturais como o Horto dos Contos e o Parque Itacolomi.



A cada esquina, Ouro Preto revela uma história, um café acolhedor ou uma lojinha de arte local. Não faltam opções para provar delícias mineiras ou levar lembranças feitas à mão.



Quando bater a fome, a cidade oferece desde os clássicos tropeiros e frangos com quiabo até pratos contemporâneos com ingredientes da terra.

