Apple aposta em IA e novo visual no iOS 26; veja o que muda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple lançou seu novo sistema operacional -o iOS 26- para os usuários de iPhone. A novidade está disponível para todos os modelos lançados nos últimos seis anos (do iPhone 11 em diante).

Com o iOS 26, os usuários poderão gerenciar ligações desconhecidas. A "Filtragem de Ligações" atenderá automaticamente chamadas de números desconhecidos sem interromper o usuário. Após a pessoa se identificar e dizer o motivo da ligação, o telefone tocará e será possível decidir se a ligação vai ser atendida ou não.

O lançamento foi acompanhado por outras novidades anunciadas na última semana, como os celulares iPhone 17 e iPhone Air, os fones AirPods Pro 3 e os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3. Os novos celulares vêm com iOS 26 instalado de fábrica.

Quais aparelhos não receberão a atualização?



Não receberão o iOS26 aparelhos lançados antes do iPhone 11. Entre eles estão:

iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone SE (1ª geração)

iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Quais são os aparelhos compatíveis com o iOS 26?

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração e posterior)

Outra novidade do sistema, que foi anunciado em junho, é design chamado Liquid Glass, que apresenta uma interface translúcida inspirada em vidro.

O novo design será aplicado à tela bloqueada, à tela de início, à central de controle e aos aplicativos. Na tela de bloqueio, o relógio agora se adapta à foto de fundo e às notificações, preservando o destaque para a pessoa ou objeto principal.

Segundo a Apple, ao mover o iPhone, um novo efeito 3D irá alterar a perspectiva da imagem. Além disso, os usuários poderão personalizar os ícones dos aplicativos com diferentes opções: modo claro ou escuro, ícones coloridos ou transparentes.

No período de apresentação do novo sistema, os executivos disseram que, ao tornar controles e menus transparentes, o usuário poderá se concentrar mais no conteúdo exibido.

O novo sistema também conta com a Apple Intelligence, inteligência artificial com foco em tarefas diárias. Entre as novidades, está a tradução automática de textos enviados por meio do aplicativo "Mensagens".

Além disso, ela também exibe, no FaceTime, legendas traduzidas na hora e fala em voz alta as traduções de ligações feitas no aplicativo "Telefone".

No AirPods Pro 3, nova versão de fones de ouvido sem fio da marca, a principal novidade é a tradução simultânea, ou seja, o produto traduzirá a fala do interlocutor para o idioma desejado pelo ouvinte.

A função poderá ser ativada por um toque simples nos próprios fones, segundo a empresa. O preço inicial é de R$ 2.699 no site brasileiro e de US$ 249 (R$ 1.353,24) no site americano. A pré-venda está aberta desde a última terça-feira (9), mas o produto só estará disponível nesta sexta-feira (19).

Também como o novo sistema, o aplicativo "Mapas" passa a entender os trajetos percorridos com mais frequência pelo usuário e avisará quando houver atrasos no caminho.

Para os fãs de jogos, os celulares também passarão a contar com um novo aplicativo chamado "Jogos". Nele, será possível descobrir novidades e receber recomendações personalizadas.

Uma história curiosa chamou a atenção dos moradores que vivem próximo ao Lago Paranoá, em Brasília. wikimedia commons Josue Marinho Um mergulhador resgatou um telefone celular ainda funcionando a 8 metros de profundidade! reprodução internet O aparelho, que ainda estava com 12% de bateria depois de 13 horas submerso, era um iPhone 15 Pro Max. Divulgação Conhecido como Magalhães, o mergulhador é um “especialista” em resgates desse tipo. reprodução instagram O mergulhador tem até uma página no Instagram com mais de 30 mil seguidores, na qual ele compartilha suas histórias de "salvamento". reprodução instagram Segundo o portal “Blog do iPhone”, o homem já salvou inúmeros objetos eletrônicos do fundo do lago como smartphones e relógios inteligentes. reprodução instagram Para encontrar o iPhone, o mergulhador contou com a ajuda do app “Buscar”, nativo dos aparelhos da Apple. reprodução instagram O Lago ParanoÃ¡ Ã© um lago artificial localizado na cidade de BrasÃ­lia, no Distrito Federal. O lugar costuma ser muito frequentado por moradores da cidade e Ã© repleto de atividades como canoagem, iatismo, nataÃ§Ã£o e remo. flickr agÃªncia brasÃ­lia É o maior lago artificial do país e o segundo maior da América Latina, com uma área de 48 quilômetros quadrados e uma profundidade máxima de 38 metros. Ana Volpe/Agência Senado Aliás, essa não foi a única história curiosa envolvendo o Lago Paranoá em 2023. Em julho, um barco da década de 1970 foi encontrado por remadores que passavam pelo local. Reprodução TV Globo A embarcação era um “skiff duplo”, modelo dos primeiros barcos que remaram por Brasília naquela época. Reprodução TV Globo A história foi compartilhada pelo instrutor de remo, Fabiano Dias. Ele estava liderando uma turma de seis alunos saindo de um clube na Asa Norte em direção à ponte do Bragueto por volta das 6h. Reprodução TV Globo Ao se aproximarem de uma área da Universidade de Brasília (UnB), os remadores avistaram um barco abandonado. Reprodução TV Globo A origem do barco era desconhecida, mas Fabiano teve a ideia de procurar André Luiz Corrêa, que já possuía outras embarcações e vinha de uma família de remadores que explorou as águas do lago nos primeiros dias da construção de Brasília. Reprodução TV Globo Quando André recebeu o barco, veio a surpresa: ele havia comprado a embarcação há cerca de dez anos! Reprodução TV Globo Segundo ele, o barco estava perdido há quatro meses. "Alguém foi até o deck, destruiu cinco barcos e, nesse dia, o barco sumiu", contou o homem. Reprodução TV Globo André contou que, quando encontraram o barco, havia muitos sinais de desgaste por conta do tempo. Embora não estivesse submersa, tinha bastante água dentro. Reprodução TV Globo Para AndrÃ©, o remador realizou o que ele chamou de um "resgate do resgate": recuperou o barco, que, para ele, jÃ¡ Ã© um resgate da histÃ³ria. ReproduÃ§Ã£o TV Globo "Eu venho há algum tempo resgatando essa história do remo em Brasília e agora o Fabiano resgatou uma peça, um elemento importante que conta essa história", disse o dono do barco. Reprodução TV Globo Criado em 1956, durante a construção de Brasília, o Lago Paranoá tinha como objetivo aumentar a umidade no Planalto Central, além de fornecer água para irrigação e abastecimento da cidade. Reprodução TV Globo Ao longo do tempo, o lago se tornou um importante ponto turístico de Brasília. As suas margens são repletas de áreas verdes, bares, restaurantes e clubes. Reprodução TV Globo Apesar de ser um importante habitat para a fauna e flora local, o Lago Paranoá também passou a enfrentar alguns problemas ambientais, como a poluição e a eutrofização. wikimedia commons Isaack Nilton A poluição é causada pelo lançamento de esgotos e resíduos industriais nas águas do lago. wikimedia commons Guilherme Costa Santos Já a eutrofização é um processo de enriquecimento das águas com nutrientes, que pode causar o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, prejudicando a qualidade da água e a biodiversidade local. flickr marinelson almeida Voltar Próximo

Como baixar o iOS 26?

Desbloqueie o aparelho e vá em "Ajustes" Clique em "Geral" Selecione "Atualização de Software" No final da página estará disponível a opção "Atualizar para o iOS 26"

Qual é o preço dos novos aparelhos da Apple?

No Brasil, os preços do iPhone 17 padrão, Air, Pro e Pro Max começam, respectivamente, em R$ 7.999, R$ 10.499, R$ 11.499 e R$ 12.499.

O modelo mais caro, com 2 TB de armazenamento, custa R$ 18.499 na loja oficial. A pré-venda começa nesta terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3 saem, respectivamente, por R$ 3.299, R$ 5.499 e R$ 10.499, ainda sem data definida para o Brasil.