CEO da Apple presenteia Trump com escultura de ouro

O CEO da Apple, Tim Cook, presenteou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma escultura exclusiva durante evento na Casa Branca, na quarta-feira (6/8). A peça é feita em vidro e ouro 24 quilates. A cerimônia no Salão Oval serviu de palco para o anúncio de um novo investimento de US$ 100 bilhões (R$ R$ 545 bilhões) da Apple na cadeia produtiva e de empregos nos Estados Unidos.

Com esse novo aporte, o compromisso total da Apple com a produção doméstica chega a US$ 600 bilhões (R$ 3,2 trilhões) nos próximos quatro anos, em uma iniciativa voltada à ampliação da cadeia de suprimentos e ao fortalecimento da manufatura avançada no país.

Durante o anúncio, Trump elogiou o esforço da gigante da tecnologia, classificando-o como "histórico". Segundo ele, a Apple construirá "a maior e mais sofisticada linha de produção de vidros inteligentes do mundo", em parceria com a empresa Corning, responsável pelo vidro usado em iPhones e Apple Watches. A produção será concentrada na unidade de Harrodsburg, no Kentucky.

Cook aproveitou o momento para apresentar pessoalmente o presente entregue ao presidente: uma escultura de vidro que representa uma pastilha de silício, material usado na fabricação de chips, montada sobre ouro 24 quilates. A peça traz o logotipo da Apple, o nome de Trump gravado na parte superior, além da assinatura de Cook, a inscrição “Made in USA” e o ano de 2025.

Segundo o CEO, o design foi criado por um ex-cabo da Marinha que atualmente trabalha na empresa. Ele ressaltou o apoio à tecnologia norte-americana. “Somos uma empresa americana orgulhosa, e agradecemos por ser um grande defensor da inovação e da produção nacional”, afirmou.

Quem é Tim Cook?

Tim Cook é o CEO da Apple desde 2011, quando sucedeu Steve Jobs. Formado em engenharia industrial e com MBA em administração, construiu sua carreira focado em logística e operações, sendo responsável por expandir a cadeia global de produção da empresa. Sob sua liderança, a Apple se consolidou como uma das empresas mais valiosas do mundo.

Foi sob sua gestão que a marca atingiu a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Segundo o ranking de bilionários da Forbes, a fortuna de Cook é avaliada em US $1,3 bilhões.