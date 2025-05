Trump ameaça Apple com tarifa de 25% se não fabricar iPhones nos EUA

O presidente Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira (23) a empresa Apple com uma tarifa de 25% se os iPhones que vende nos Estados Unidos não forem fabricados no país.

"Há muito tempo, informei Tim Cook, da Apple, que espero que os iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar. Se não for o caso, a Apple deverá pagar uma tarifa de pelo menos 25% aos Estados Unidos. Agradecemos a atenção ao assunto", escreveu Trump na rede Truth Social.

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump impôs tarifas aos principais parceiros dos Estados Unidos, em uma ofensiva protecionista que abalou o comércio internacional.

A ameaça de taxar a Apple acontece depois de ter declarado, na semana passada, que a empresa deveria transferir a produção de seus smartphones para os Estados Unidos.

"Tive um pequeno problema com Tim Cook", disse Trump no Catar durante uma viagem de vários dias pelo Golfo.

"Eu falei 'Tim, nós tratamos você muito bem. Já faz anos que suportamos as fábricas que você construiu na China. Não queremos que você construa na Índia, mas aqui, e terão que aumentar sua produção nos Estados Unidos'", acrescentou o presidente.

Ao apresentar os resultados do primeiro trimestre no início de maio, Cook disse que esperava que "a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos tivesse a Índia como país de origem".

Isso permitiria evitar as tarifas de 145% anunciadas por Trump para produtos procedentes da China, principal centro de fabricação dos iPhones.

Depois, Washington e Pequim concordaram com uma trégua de 90 dias em sua guerra tarifária para negociar novos acordos.

União Europeia



O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (23) a União Europeia (UE) com a aplicação de tarifas de 50% sobre os produtos europeus exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de junho, por considerar que as negociações em curso não estão avançando.

"Tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos na parte comercial. (...) Nossas discussões com eles não estão indo a lugar nenhum. Portanto, recomendo impor 50% de tarifas à União Europeia a partir de 1º de junho", escreveu Trump em sua rede Truth Social.