Battlefield 6 bate recorde em beta e expõe pontos fortes e dúvidas

FPS da EA realizou o maior teste da história da franquia, reunindo milhões de jogadores e elevando as expectativas para o lançamento em outubro

Leo Lima
Leo Lima
27/08/2025 18:41

Battlefield 6 bate recorde histórico com maior beta já realizado crédito: EA/divulgação

O beta de Battlefield 6 entrou para a história da franquia. Realizado entre os dias 9 e 10 e 14 a 17 de agosto, o teste aberto reuniu milhões de jogadores em quatro mapas diferentes, consolidando-se como o maior beta já feito pela série. A participação em massa reforçou o peso da marca no cenário dos shooters competitivos e aumentou a expectativa para o lançamento, marcado para 10 de outubro no PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Beta de Battlefield 6 supera expectativas e quebra recordes da série EA/divulgação

O desempenho técnico foi um dos pontos altos da experiência. O jogo apresentou gráficos consistentes, performance estável e um sistema de destruição que segue como assinatura da franquia. O design sonoro, somado à intensidade das partidas, ajudou a manter a imersão e transmitiu a escala épica que os fãs esperam de Battlefield.

Apesar do impacto positivo, o beta também trouxe questionamentos. A ausência de recuo mais acentuado nas armas aproximou a jogabilidade de títulos como Call of Duty, o que dividiu a comunidade. Além disso, os mapas testados pareceram menores do que os cenários tradicionais da série, e a verticalidade dos espaços foi limitada pela falta de interações como escadas externas ou acessos a andares superiores.

Essas questões também apareceram em análises internacionais, indicando que parte da comunidade percebeu uma mudança no equilíbrio tradicional da série de videogame. A expectativa é que a versão final inclua ajustes de jogabilidade e a adição de mapas mais amplos, recuperando a escala característica de Battlefield. Ainda assim, os números recordes e a resposta positiva ao desempenho técnico demonstram que o título mantém relevância no gênero.

