Contagem Geek tem edição que mistura games, animes e cultura medieval

O Parque Fernão Dias, em Contagem, se transformou no epicentro da cultura pop em Minas Gerais no último sábado (16/8). A 4ª edição do Contagem Geek reuniu milhares de pessoas em um festival gratuito que já se consolidou como um dos principais da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O público pôde circular por áreas temáticas dedicadas a games, animes, filmes, quadrinhos e música. A programação incluiu concursos de cosplay e de dança K-pop, além de uma apresentação de taiko, tradicional tambor japonês, com o grupo Raiki Daiko.

O dublador Manolo Rey, voz de personagens icônicos como o “Homem-Aranha” da trilogia de Sam Raimi, os gêmeos Fred e Jorge Weasley em “Harry Potter”, e o Gaguinho dos “Looney Tunes” foi um dos grandes destaques da edição.

Entre as atrações musicais, a banda “The Call of Nerds” voltou a subir ao palco em dois momentos, animando a plateia com sucessos de animes como “Naruto” e “Demon Slayer”, além de músicas de “League of Legends”. O Bloco “Unidos da Estrela da Morte” levou uma invasão Jedi ao evento, que também contou com lutas medievais encenadas.

Para o organizador do evento, Yuri Soares, o segredo do sucesso está na pluralidade. “O Contagem Geek atraiu bastante público porque é um evento plural. Hoje não dá nem para dizer que o público é só nerd ou geek. Famílias inteiras participam, muitas vezes como a única oportunidade de viver uma fantasia ou vestir um cosplay”, disse.

Ele destacou ainda o diferencial em relação a outros eventos da região. “O Contagem Geek busca atender a diferentes públicos, em cada detalhe. Para nós, tudo dentro do evento é atração: não apenas o palco principal ou o dublador convidado, mas também os espaços temáticos e o convívio entre os participantes”, afirmou.

Os concursos animaram a plateia. No cosplay, Verônica Sobrinho levou o primeiro lugar na categoria desfile como Xiao, de “Genshin Impact”. Já Poliana Patrocínio venceu na categoria apresentação como “Mirabel Madrigal”, de Encanto. No K-pop, Lizzy conquistou o primeiro lugar.

Sobre o futuro, Yuri prefere cautela. “Essa é sempre a pergunta mais esperada, mas ainda não temos uma resposta definitiva. O que posso dizer é que a intenção é manter o nível da edição que realizamos agora e buscar novidades que agradem ao público”, adiantou.

Com atividades para todas as idades e acesso gratuito, o Contagem Geek reforça a cidade como um ponto de encontro para fãs da cultura pop e dos games.

