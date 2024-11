Agora vai ser possível visitar a Basílica de São Pedro sem sair do lugar

Agora, não vai ser preciso viajar até o Vaticano para conhecer a famosa Basílica de São Pedro. A Igreja Católica, em parceria com a Microsoft e a Iconem, anunciou nesta segunda-feira (11/11) um projeto que une inteligência artificial, fotogrametria e preservação digital para criar um “gêmeo digital” de um dos mais famosos santuários do mundo. A ideia é oferecer acesso remoto a uma das construções mais icônicas e ricas em história do mundo.





Com mais de 400 anos, a Basílica de São Pedro é uma das igrejas mais conhecidas do mundo, famosa por sua arquitetura renascentista e barroca e pela colaboração de nomes como Michelangelo e Bernini, em sua construção, que levou mais de 100 anos para ser concluída.









O público vai poder conhecer esse patrimônio de perto, por meio de exposições imersivas habilitadas por IA e um site interativo. Na prática, isso significa que vai ser possível visualizar tanto o interior quanto o exterior da Basílica, permitindo que visitantes explorem cada detalhe de qualquer lugar do mundo.





Para a criação desse “gêmeo digital” foi preciso tirar fotos de cada detalhe e juntar todas as imagens. Ao todo, foram mais de 400 mil fotos feitas em diversos dispositivos, incluindo drones, câmeras e lasers. Posteriormente, elas foram processadas por uma inteligência artificial chamada Azure.





A partir daí foi possível criar um modelo 3D ultra preciso (um gêmeo digital) da Basílica. Imagens geradas por IA a partir dos dados de fotogrametria da Iconem melhoraram a visualização tanto do interior quanto do exterior da Igreja.











Essa tecnologia de IA foi fornecida pela Microsoft, que também contribuiu com ferramentas avançadas que refinaram o gêmeo digital com precisão milimétrica. Também foi usada IA para detectar e mapear vulnerabilidades estruturais, como rachaduras e mosaicos faltantes.





Já o Vaticano cuidou da supervisão do trabalho, garantindo a preservação da Basílica como um local cultural, espiritual e historicamente significativo para os próximos anos.





Quando o site fica disponível?

A tecnologia deve ser disponibilizada ainda neste mês, antes do Jubileu do Ano Santo de 2025. A exposição “Pétros eni” inaugurará a novidade.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O Jubileu do Ano Santo é um evento que ocorre a cada 25 anos como um ano de graça e peregrinação na Igreja Católica Romana. Durante esse período, os católicos são incentivados a fazer uma peregrinação a Roma, onde podem participar de cerimônias, eventos religiosos e focar na renovação espiritual.





A exposição “Pétros enì” promete proporcionar aos peregrinos em Roma uma experiência imersiva única na vida, além de ajudar mais de um bilhão de católicos que não podem fazer a viagem a se sentirem como se estivessem lá.