Nesta quinta-feira (29/8) é comemorado o dia do gamer e, em comemoração, a rede Burger King anunciou uma ação valendo um hambúrguer Whopper na troca de peças antigas de consoles. A comemoração é uma parceria do fast food com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE).





Para participar, os clientes devem ir a uma das lojas participantes da promoção levando um componente interno queimado do console ou do computador em troca de um Whopper. A ação é válida somente em pedidos presenciais, e não se aplica para o autoatendimento no totem das lojas. Além disso, só é possível ganhar um Whopper por CPF.





Refrigerantes, batatas e demais produtos não estão inclusos na promoção. Segundo o Burger King, existe um limite de CPFs participantes em cada um dos 23 restaurantes participantes da ação: em lojas próprias são 150 CPFs; já nas franqueadas, o número desce para 50. A promoção é válida somente no Dia do Gamer, em 29 agosto.





Veja as lojas participantes:





Brasília, Distrito Federal:

FS SP - PÇA PANAMERICANA, Taguatinga Sul. CEP: 72015-034;

FS BRASILIA EPNB, Núcleo Bandeirante. CEP: 71738-010;

Curitiba, Paraná:

Rod. Br-116, Fanny. CEP 81690-200;

R. Jerônimo Durski, 2490, Bigorrilho. CEP 80730-030;

Rua Bispo Dom José, 2348, Batel. CEP 80440-080;

Florianópolis, Santa Catarina:

R. Jerônimo Coelho, 215, Centro. CEP 88010-030;

Palhoça, Santa Catarina:

R. Me. Paulina, 920 - Passa Vinte, Passa Vinte. CEP: 88133-015. Restaurante franqueado;

Porto Alegre, Rio Grande do Sul:

R. Grant Delegado. CEP: 90160-080;

Avenida Doutor Nilo Peçanha, 1777. CEP: 91330-000;

Av. Cavalhada, Cavalhada. CEP: 91740-000;

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro:

Estrada da Cachamorra, 200, Campo Grande. CEP: 23040-150;

Avenida das Américas, 10033, Recreio dos Bandeirantes. CEP: 22793-082;

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 915, Copacabana. CEP: 22060-001;

Avenida das Américas, 19019, Recreio dos Bandeirantes. CEP: 22790-703;

São José, Santa Catarina:

Avenida Presidente Kennedy, 446, Campinas. CEP: 88101-000. Restaurante franqueado;

São Paulo, São Paulo:

Av. Conselheiro Carrao, Vila Carrão. CEP: 03403-001;

R. Barão De Itapetininga, 99. Republica. CEP: 01042-001;

Av. Luiz Dumont Villares, 1159, Parada Inglesa. CEP: 02085-100;

Rodovia Anchieta, 1954, Sacomã. CEP: 04247-002;

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1514, Vila Nova Conceição. CEP: 04543-000;

Av. Rebouças, 2210, Pinheiros. CEP: 05402-300;

Av. Ragueb Chohfi, 2022, Jardim Ricardo. CEP: 08340-001;

Praça Panamericana, 21, Alto de Pinheiros. CEP: 05461-000





Quem é o gamer brasileiro?

A Pesquisa Game Brasil (PGB) traçou um perfil do público gamer no país. O estudo mostrou que 73,9% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo, sendo que 85,4% dos entrevistados consideram os games eletrônicos como uma de suas principais formas de diversão.





Em relação a gênero, os gamers brasileiros são 50,9% mulheres e 49,1% homens. A maioria é negra (52,3%), enquanto as pessoas que se declaram brancas são 44,6% dos jogadores. Em relação à faixa etária, as faixas etárias com maior número de gamers estão entre 30 e 34 anos (16,2%) e 35 a 39 anos (16,9%). Os públicos mais jovens tiveram uma representação menor: 14,6% para a faixa dos 20 a 24 anos e para a faixa dos 25 a 29 anos.