O videogame de ação "Black Myth: Wukong" vendeu 10 milhões de cópias em todo o mundo desde o seu lançamento, na última terça-feira (20), anunciou hoje sua conta no X.

Foram "10 milhões de unidades em todas as plataformas" até as 21h de Pequim desta sexta-feira (10h de Brasília)", diz a publicação.

Black Myth: Wukong se tornou rapidamente um dos videogames chineses de maior sucesso da História, segundo o número de jogadores na plataforma Steam. O resultado é similar aos números de venda de maio de 2023 do jogo "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", que teve mais de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo em três dias. Segundo a Nintendo, ele se tornou o game vendido mais rapidamente de toda a saga.

Black Myth: Wukong combina o clássico romance chinês do século XVI "Jornada para o Oeste" com elementos gráficos de última geração, para que os jogadores se sintam na pele do rei macaco (Song Wukong, personagem superpopular da cultura oriental) e lutem contra todo tipo de demônio.

Pouco após o lançamento, a coeditora do game, Hero Games, envolveu-se em uma polêmica por ter pedido aos 'streamers' estrangeiros que retransmitem os vídeos de alguns trechos do game para comentá-los que não mencionassem temas delicados, como política, covid ou "propaganda feminista". Alguns streamers receberam um documento com essas diretrizes, segundo e-mails aos quais a AFP teve acesso.

No entanto, Song Wukong é um herói iconoclasta, que fez tremer o palácio do Imperador Celeste e roubou de seu jardim os pêssegos da imortalidade, até ser capturado pelo próprio Buda, que colocou seus poderes a serviço do monge Xuan Zang e lhe ordenou que se juntasse a ele em uma acidentada Jornada para o Oeste em busca de textos sagrados budistas.

