Após o estúdio Rockstar Games lançar o primeiro trailer do jogo ‘Grand Theft Auto 6’, ou ‘GTA 6’, nessa segunda-feira (4/12), usuários das redes sociais compartilharam suas expectativas para a estreia. O vídeo mostra que vai ser possível jogar com uma personagem feminina, o que causou discórdia entre os gamers.

No trailer, foi confirmado um casal de assaltantes, Lucia e Jason, que atua na fictícia Vice City, inspirada na cidade americana de Miami. Pela primeira vez na franquia, os jogadores vão poder utilizar a personagem feminina como a protagonista da história.

Além disso, o game tem vários personagens negros e latinos. A inclusão desses perfis fez com que parte do público chamasse o jogo de “woke”, expressão que se refere a pessoas que defendem um ponto de vista e não aceitam pessoas que discordam delas. A gíria foi criada em 2019, por um editor americano.

“Muié [sic] no GTA 6 não ganha nenhum ponto extra com a comunidade, pelo contrário. É só para cumprir cotinha, mas fazer o quê... Duvido muito eles fazerem uma protagonista mais carismática que a maioria dos jogadores (homens) se identifiquem”, escreveu um perfil, dizendo que somente uma “nova Lara Croft” seria bom.

“Os Estados Unidos, se tornaram isso aí, uma nação woke e progressista. Tem muito cara lá que quer ir embora de lá porque está vendo que a merda vai feder logo, logo. O jogo está retratando a realidade, só têm que ver como vai ser a história”, ponderou outro.

“Realmente o pessoal o GTA 6 fez questão de criar uma pocilga woke no jogo. Miami beach é muito bem organizada na vida real. Os gráficos de GTA 6 são lindos, as cores e movimentos, mas exageraram impondo a lacração, diz um comentário do X.

Quem defendeu a novidade acredita que o jogo sempre buscou retratar pessoas negras e de diversas etnias. “Se GTA San Andreas lançasse exatamente igual o original hoje em dia, o cara ia falar que é woke”, defendeu um internauta.

“GTA sempre foi um jogo que retrata protagonistas de periferia (a maioria) e coloca críticas e sátiras sobre a sociedade norte-americana, se só agora está ‘woke’ pra essa galera, então temos a prova que essa gente não sabe interpretar obras”, explicou outro.

Alguns ainda defendem que o jogo vai ironizar esses personagens. “Instagram, mulher rebolando a bunda pra ganhar curtidas. Vi mais como uma crítica social a essa nova geração. GTA sempre fez isso. Galera está vendo Woke em tudo hoje em dia, estão esquecendo que o Game vai satirizar tudo da atual geração”, comentou um perfil.

Jogadores LGBT

Apesar de não haver um posicionamento oficial sobre a mudança de postura em GTA 6, parece que se tornar mais inclusivo é sim uma preocupação do game. Vale lembrar que o jogo é conhecido pela violência e inclusão de personagens como prostitutas.

Pessoas LGBT, por exemplo, já estavam presentes, mas de forma estereotipada. GTA V incluía mulheres trans, retratadas como profissionais do sexo. “Eram caricaturas grotescas de mulheres trans”, disse Blair Durkee, diretor associado de jogos da organização sem fins lucrativos de defesa LGBTQ GLAAD.

Uma prática comum entre os jogadores era agredir essas personagens com tacos de basebol. "Esperamos realmente que o GTA 6 reflita uma atitude mais inclusiva em relação aos personagens e jogadores LGBTQ", declarou.