Desenvolvedora do GTA anuncia nova edição do jogo

O estúdio por trás da famosa franquia de jogos de videogame "Grand Theft Auto", conhecida como "GTA", anunciou nesta sexta-feira (4) que uma nova edição está em desenvolvimento.



A Rockstar Games, com sede em Nova York, não indicou quando GTA 6 será lançado ou como se diferenciará da última edição, lançada em 2013 e um sucesso de vendas.



"Temos o prazer de confirmar que o desenvolvimento do próximo capítulo da série está em andamento", anunciou a Take Two Interactive, subsidiária do estúdio, em uma publicação.



A franquia já vendeu mais de 230 milhões de cópias. Sua versão multiplayer online tem uma dedicada comunidade de fãs, que no Twitter expressaram sua alegria com a notícia e brincaram que pode demorar ainda mais para a Rockstar renovar a saga.



Um tuíte da conta @robertyoushock lembrou que a Rockstar usou "essa mesma linguagem em junho de 2012 em relação a GTA V", observando que o jogo levou mais 14 meses para ver a luz do dia.



A franquia "Grand Theft Auto", em que os jogadores assumem o papel de um criminoso, foi criticada por glorificar a violação da lei, a violência e o abuso de mulheres.



