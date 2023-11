A empresa responsável pelo Chat GPT, OpenAI, anunciou em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (17/11) que Sam Altman deixará o cargo de CEO após uma decisão do conselho de diretores. A diretora de tecnologia da empresa, Mira Murati, assumirá o cargo interinamente.

“A saída do Sr. Altman foi deliberada pelo conselho, que concluiu que ele não era consistentemente sincero em suas comunicações com o conselho, atrapalhando sua habilidade de exercer suas responsabilidades. O conselho não tem mais confiança nas habilidades dele de continuar liderando a OpenAI”, comunicou a empresa.

Um dos membros do conselho declarou no comunicado que é agradecido pelas contribuições do antigo CEO para a empresa, mas revela que mudanças eram necessárias. “A OpenAI foi deliberadamente estruturada para avançar em nossa missão: a de garantir que a inteligência artificial beneficie a humanidade. O conselho permanece completamente comprometido com a sua missão. Nós somos gratos pelas muitas contribuições do Sam desde a fundação até o crescimento da OpenAI. Ao mesmo tempo, nós acreditamos que uma nova liderança é necessária para seguirmos em frente”, afirma.

A nova líder da empresa Mira Murati está na empresa há cinco anos e está diretamente ligada com o Chat GPT. Em algumas ocasiões, ela também já saiu em defesa da regulamentação das inteligências artificiais, afirmando que ela, muitas vezes pode substituir alguns empregos.



