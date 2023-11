Na edição de 2022 o I WorkIT debateu sobre Inovação Sociedade e Protagonismo e contou com a participação de mais de 100 pessoas no BH-TEC

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) realiza nos dias 29 e 30 de novembro, das 8h30 às 17h30, no Auditório da Faculdade de Ciências Econômicas (Face), o II Workshop de Inovação Tecnológica - WorkIT 2023, um evento pioneiro organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica (PPGIT) e pelo Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica.



Este ano, o tema central do evento é "Inovação e Sustentabilidade", refletindo o compromisso da comunidade acadêmica em inovação com desafios da sustentabilidade. O WorkIT 2023 busca criar uma plataforma robusta para discussões que visam a formação de líderes multidisciplinares, equipados para impulsionar a sociedade rumo à inovação tecnológica sustentável.



Especialistas, líderes da indústria e autoridades no campo da inovação tecnológica e sustentabilidade estarão presentes para fomentar debates construtivos e inspirar com ideias inovadoras. O evento incluirá quatro painéis principais, abordando temas como inovação sustentável, tecnologias verdes, inovação social e políticas públicas relacionadas à sustentabilidade.



O professor Allan Claudius Barbosa, coordenador do PPGIT, ressalta que "estamos em um momento crucial onde a inovação e a sustentabilidade devem andar juntas. Este evento é uma oportunidade única para trocar conhecimentos, ideias e inspirar ações transformadoras."



Além da programação principal, o evento contará com a apresentação de trabalhos e pesquisas de alunos e pesquisadores do PPGIT, contribuições da comunidade externa e o lançamento do livro "Inovação e Sustentabilidade - Teorias e Práticas para Engenheiros e Pesquisadores".



A programação incluirá também a abertura da orquestra de cordas de Paracordas, apresentação do Projeto Lixo Zero e dos Arquitetos da Vila, refletindo a diversidade e a riqueza de abordagens em torno do tema da inovação sustentável. O professor Carlos Tagliati, reforça que "o objetivo é conectar pessoas e ideias, estimulando a formação de uma rede forte de inovação sustentável. O WorkIT é o cenário perfeito para isso."

Serviço



II Workshop de Inovação Tecnológica dos Programas de Pós Graduação em Inovação Tecnológica da UFMG- workIT2023

Quando: 29 e 30 de novembro

Onde: Auditório da Face UFMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte

Inscrições e programação: workit.tec.br