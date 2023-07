Desenvolvimento sustentável: como a engenharia pode contribuir?

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Perspectiva do ginásio de Paracatu/MG: a proposta é oferecer diversas modalidades esportivas, com tecnologia e sustentabilidade, aproveitando os recursos favoráveis ao redor. (foto: Projeta/Divulgação)



Preservar o planeta é uma tarefa compartilhada por todos nós. É por isso que cada vez mais empresas estão tomando consciência e adotando processos mais sustentáveis, sempre em sintonia com o meio ambiente.





A seguir, você vai entender o que é a engenharia sustentável e como as empresas do setor podem aplicá-la na prática, reduzindo os impactos que geram no meio ambiente e na sociedade.

O que significa engenharia sustentável?

Engenharia sustentável representa a capacidade de integrar ações ambientais, sociais e econômicas com o objetivo de aprimorar operações do setor. As medidas abrangem desde a eficiência no canteiro de obras até o aproveitamento dos espaços para um bem comum.





Dessa forma, a engenharia sustentável visa:

implementar práticas que minimizem os impactos ambientais em todas as fases do projeto;

em todas as fases do projeto; gerenciar todos os resíduos gerados , direcionando-os para destinos apropriados e promovendo a reciclagem;

, direcionando-os para destinos apropriados e promovendo a reciclagem; utilizar de forma responsável os recursos naturais , buscando alternativas de energia limpa e renovável;

, buscando alternativas de energia limpa e renovável; promover o reaproveitamento de materiais de forma a reduzir o desperdício;

de forma a reduzir o desperdício; desenvolver projetos de edificações inteligentes e sustentáveis que promovam o equilíbrio com o meio ambiente;

que promovam o equilíbrio com o meio ambiente; assegurar o cumprimento das leis trabalhistas vigentes em prol do bem-estar de toda a equipe envolvida;

vigentes em prol do bem-estar de toda a equipe envolvida; priorizar a segurança da equipe por meio de medidas de prevenção de acidentes e de treinamentos adequados;

por meio de medidas de prevenção de acidentes e de treinamentos adequados; realizar iniciativas de educação ambiental , conscientizando e promovendo informação relacionada à sustentabilidade;

, conscientizando e promovendo informação relacionada à sustentabilidade; entregar serviços de qualidade , com atendimento personalizado e comprometimento em todas as etapas do processo;

, com atendimento personalizado e comprometimento em todas as etapas do processo; contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio da elaboração de espaços que promovam o bem-estar e a interação social.

A engenharia sustentável representa o compromisso com o futuro do planeta e com uma sociedade cada vez mais equilibrada. Por meio desses princípios, o objetivo é atingir uma forma de desenvolvimento que atenda às necessidades atuais do meio ambiente.

Como é possível aplicar as práticas?

A conscientização sobre os impactos das atividades humanas no meio ambiente tem provocado a busca por práticas mais sustentáveis em diversos setores, e a engenharia não fica de fora desse contexto. Sendo assim, a engenharia sustentável é de grande relevância para empresas que se preocupam com o meio ambiente e em promover a eficácia nas operações administrativas e de elaboração.





De início, a implementação dessa abordagem começa pela cultura organizacional da empresa, que deve, constantemente, buscar formas de otimizar sua gestão, se manter atualizada e encontrar soluções eficazes que permitam o máximo aproveitamento de espaços, energia e recursos.





A engenharia sustentável vai além dos aspectos econômicos, pois prioriza a responsabilidade social e ambiental e busca o equilíbrio entre o progresso e a preservação do planeta. Com isso, empresas nos segmentos de projetos de engenharia, promovem benefícios não apenas para si mesmas, mas também para gerações atuais e futuras.

Qual o papel de empresas e profissionais?

Sabemos que o meio ambiente é um bem de todos e a responsabilidade por sua proteção é compartilhada entre sociedade e poder público. Sendo assim, para alcançar o desenvolvimento sustentável, é essencial que engenheiros e profissionais do ramo adotem processos que reduzam o impacto gerado pelo setor, tomando a responsabilidade de cuidar do bem comum.





Algumas das técnicas que devem ser adotadas prezam pelo melhor aproveitamento de recursos, por uma produção eficiente e pela redução ou reutilização de resíduos. Ou seja, um planejamento de engenharia eficaz colabora com a racionalização dos recursos naturais, como água e energia, e com a redução da poluição causada.





Isso significa que as soluções da engenharia devem equilibrar os impactos negativos e positivos nos aspectos ambientais, sociais e econômicos, resultando em uma sociedade com melhor qualidade de vida e em produtos duráveis, flexíveis e com baixo impacto. É por isso que a avaliação de custos deve ser feita por meio de uma análise a longo prazo, considerando todos os riscos.

Trincheira 153, obra da Prefeitura Municipal de Anápolis/GO: facilidade do deslocamento da população em geral, reduzindo os fluxos de veículos; espaço verde preservado durante a elaboração do projeto. (foto: Projeta/Divulgação)

Grupo Projeta: desenvolvendo soluções de engenharia sustentáveis e inovadoras

Com forte atuação em engenharia sustentável, o Grupo Projeta é formado por empresas multidisciplinares e oferece um trabalho inovador para diversas cidades do Brasil nos ramos de arquitetura, engenharia e geotecnia. Dentre os serviços ofertados por uma equipe especializada, estão soluções em recursos hídricos e saneamento, investigações geotécnicas, prospecções geológicas e ensaios de solos em laboratório e em campo.





O time do Grupo Projeta é composto por engenheiros, geotécnicos, geólogos, técnicos e arquitetos que atendem com eficiência cada cliente, respeitando as normas de qualidade e, claro, as necessidades do meio ambiente.

Conheça as empresas que compõem o grupo

O Grupo Projeta é composto por cinco empresas que atuam em diferentes áreas da engenharia, da arquitetura e da geotecnia. São elas:

Projeta Engenharia: possui centenas de projetos desenvolvidos e executados em diversas regiões do Brasil;

possui centenas de projetos desenvolvidos e executados em diversas regiões do Brasil; Objetiva Projetos e Serviços: focada em soluções inovadoras, foi criada para atender as mais variadas demandas de engenharia públicas ou privadas;

focada em soluções inovadoras, foi criada para atender as mais variadas demandas de engenharia públicas ou privadas; Plator Engenharia e Meio Ambiente: soluções para as áreas ambientais, saneamento e recursos hídricos;

soluções para as áreas ambientais, saneamento e recursos hídricos; Sonda Geotecnia: especializada em investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solo em laboratório e em campo e instalação de instrumentação geotécnica;

especializada em investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solo em laboratório e em campo e instalação de instrumentação geotécnica; Compasso Engenharia: atende as mais diversas demandas dos setores público e privado.