BIM: o que é e qual sua importância para a Construção Civil?

O BIM oferece uma visualização completa da obra e de sua evolução, indo desde a concepção, passando pelo projeto e execução até chegar na operação e manutenção (foto: Freepik)



Ao longo dos anos, o setor de Construção Civil tem sido responsável por moldar cidades, sociedades e até nossa forma de habitar espaços. Apesar disso, profissionais do ramo ainda enfrentam diversos desafios, como a falta de definição dos projetos, que muitas vezes resulta em retrabalhos, atrasos e custos adicionais.

Como solução para esse problema, cada vez mais empresas do setor (como o Grupo Projeta, por exemplo) têm usado a metodologia BIM para a execução de projetos mais eficientes. A seguir, saiba o que a sigla significa, quais os seus benefícios e como implantá-lo na Construção Civil.

O que é o BIM e como ele funciona?

O Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem de Informações da Construção é uma metodologia já utilizada em muitos países. Sua ideia nasceu da mente do empreiteiro americano Charles M. Eastman, que tinha o objetivo de criar um arquivo que integrasse todas as informações da construção de sua obra, lá nos anos 1970.

Passados os anos e muitas pesquisas em cima dessa ideia, foi criado o BIM, metodologia de criação de modelos virtuais de obras que se tornam a base de criação, gerenciamento e superação de desafios em cada etapa do processo.

Com base em um modelo inteligente e habitado na nuvem, o BIM integra e administra dados de diferentes sistemas em uma linguagem comum e aberta, criando a representação digital do projeto desde o planejamento até a execução. A metodologia oferece uma visualização completa da obra e de sua evolução, indo desde a concepção, passando pelo projeto e execução até chegar na operação e manutenção.

Dessa forma, a equipe envolvida (arquitetos, engenheiros e outros profissionais) tem mais clareza da execução do projeto e passa a trabalhar de forma colaborativa e interativa em todas as etapas, resolvendo de forma rápida e prática os problemas de comunicação, planejamento, gestão e coordenação do processo.

Conheça a legislação

Em 2018, o governo federal oficializou a Estratégia Nacional para a Disseminação do Building Information Modeling (BIM) por meio do Decreto nº 9.377, que tem o objetivo de promover um ambiente propício ao uso da metodologia no Brasil.

Em 2020 foi publicado o Decreto nº 10.306, que estabelece a utilização do BIM na execução de obras executadas por órgãos públicos federais. Foram estipulados três prazos para sua implantação:

Fase 1 (até 01/01/2021): uso do BIM no desenvolvimento de projetos, detecção de interferências entre as disciplinas, extração de quantitativos e geração de documentação gráfica extraída dos modelos BIM;

uso do BIM no desenvolvimento de projetos, detecção de interferências entre as disciplinas, extração de quantitativos e geração de documentação gráfica extraída dos modelos BIM; Fase 2 (até 01/01/2024): fase 1 acrescida de uso em orçamentação, planejamento, controle da execução de obras e as Built (como construído);

fase 1 acrescida de uso em orçamentação, planejamento, controle da execução de obras e as Built (como construído); Fase 3 (até 01/01/2028): fases 1 e 2 acrescidas de uso em gerenciamento e manutenção do empreendimento (gestão de ativos).

Por fim, em 2021 foi criada a Lei Federal nº14.133, que determina que a metodologia deve ser preferencialmente adotada sempre que adequada nas licitações de obras e serviços de engenharia.

O BIM é uma metodologia de criação de modelos virtuais de obras que se tornam a base de criação, gerenciamento e superação de desafios em cada etapa do processo (foto: Divulgação/Grupo Projeta)

Quais os benefícios do BIM para a Construção Civil? Um dos maiores problemas enfrentados nos canteiros de obras é a falta de definição no projeto ou os imprevistos que atrapalham o que foi planejado desde o início. Sendo assim, o BIM traz diversos benefícios para todo o processo de execução de uma obra, como, por exemplo: maior controle em todas as etapas , reduzindo a imprevisibilidade, antecipando e resolvendo problemas, programando a equipe e reduzindo gastos;

, reduzindo a imprevisibilidade, antecipando e resolvendo problemas, programando a equipe e reduzindo gastos; maior integração entre a equipe , possibilitando o desenvolvimento do projeto via internet de qualquer lugar do mundo;

, possibilitando o desenvolvimento do projeto via internet de qualquer lugar do mundo; mais eficiência devido à visualização completa, precisa e detalhada do projeto, com dados que atingem todo o ciclo de vida da edificação;

devido à visualização completa, precisa e detalhada do projeto, com dados que atingem todo o ciclo de vida da edificação; mais agilidade na execução de tarefas , já que, com o projeto prévio em 3D, o profissional consegue executar seu trabalho dentro do prazo acordado e fazer qualquer mudança em tempo real;

, já que, com o projeto prévio em 3D, o profissional consegue executar seu trabalho dentro do prazo acordado e fazer qualquer mudança em tempo real; mais confiança nos dados unificados , eliminando interferências e reduzindo os erros das estimativas de custos;

, eliminando interferências e reduzindo os erros das estimativas de custos; maiores ganhos em sustentabilidade, já que o projeto evita o desperdício de materiais em todas as etapas da construção. E agora, como começar a implantar o BIM? Antes de qualquer coisa, as empresas do ramo da construção devem criar a consciência de que a adaptação à metodologia BIM requer investimentos de tempo e recursos para que os ganhos sejam interessantes para toda a equipe. Para escolher uma ferramenta BIM, é preciso avaliar o software ideal para as necessidades da empresa por meio dos testes de diversas opções de ferramentas. Também é importante escolher os parceiros pelas suas competências e pela eficiência em entregar dados que possam ser acessados por qualquer software. Depois, é feita uma análise do que a empresa espera para as criações de metodologia e padronização de processos. É avaliado o projeto, o memorial, entre outras informações, para que todas elas sejam integradas da forma mais eficiente possível.

A adaptação à metodologia BIM requer investimentos de tempo e recursos para que os ganhos sejam interessantes para toda a equipe (foto: Stefan Mordue/Scottish Future Trust (SFT))

