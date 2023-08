5 soluções de mobilidade urbana para as grandes cidades do Brasil

4) Investimento em transportes coletivos

O transporte coletivo é uma alternativa importante para desafogar o trânsito em grandes cidades e, se amplamente utilizado, pode reduzir o tempo de deslocamento, o estresse provocado pelos congestionamentos e a poluição. Para que ela seja uma opção ainda mais interessante, são necessários investimentos como a ampliação das linhas de metrô e BRTs, a ampliação dos horários do transporte coletivo, a integração entre os tipos de transporte e a definição de faixas exclusivas para ônibus.

5) Incentivo ao menor deslocamento ou ao compartilhamento de corridas

O planejamento urbano para criação de bairros mais completos é indispensável na gestão da mobilidade urbana, de forma a reduzir os deslocamentos feitos pela população - e existem diversas formas de fazer isso acontecer. Alguns deles são o incentivo a deslocamentos a pé ou por bicicletas, a oferta de moradias em áreas centrais e, claro, mais investimentos em transportes coletivos.





Além disso, ainda é possível reduzir as grandes circulações de veículos por meio do compartilhamento de corridas entre pessoas com destinos próximos. Com relação a isso, investimentos na sinalização de áreas para embarque e desembarque precisam ser pensados e desenvolvidos nos próximos anos.





Por fim, horários flexíveis de trabalho e a aplicação do home office e do ensino a distância são formas bastante eficazes de reduzir o deslocamento e os custos com transporte.

Exemplos de mobilidade urbana que são sucesso pelo mundo

É possível melhorar a mobilidade dentro de uma cidade com ações consideradas simples, mas que podem ser de muito sucesso e encontrar milhares de adeptos - algumas delas, por exemplo, até já existem no nosso país.





Confira alguns cases de sucesso pelo mundo:

Aluguel de bicicleta: em muitas cidades do Brasil, é possível encontrar pequenas estações de aluguel de bike que funcionam por meio de aplicativos. O aluguel costuma ser baixo e promove tanto uma forma alternativa de mobilidade quanto a saúde física dos seus adeptos.

em muitas cidades do Brasil, é possível encontrar pequenas estações de aluguel de bike que funcionam por meio de aplicativos. O aluguel costuma ser baixo e promove tanto uma forma alternativa de mobilidade quanto a saúde física dos seus adeptos. Park and Ride: em Brisbane, na Austrália, é possível encontrar estacionamentos de carro gratuitos em diversas estações de transporte público, o que ajuda a reduzir o tempo dos adeptos dentro de um veículo.

em Brisbane, na Austrália, é possível encontrar estacionamentos de carro gratuitos em diversas estações de transporte público, o que ajuda a reduzir o tempo dos adeptos dentro de um veículo. Tarifa Zero: cidades como Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, adotaram o programa em 2023, visando a redução da circulação de veículos particulares no município, o fomento à economia local e o acesso aos direitos básicos às famílias do município.

cidades como Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, adotaram o programa em 2023, visando a redução da circulação de veículos particulares no município, o fomento à economia local e o acesso aos direitos básicos às famílias do município. Trem com vagão para bicicletas: em Stuttgart, na Alemanha, foi adicionado um vagão especial nas linhas férreas para estacionar as bicicletas dos passageiros. Dessa forma, as pessoas podem ir para a estação pedalando e, depois, de trem, sem nenhuma dificuldade.

em Stuttgart, na Alemanha, foi adicionado um vagão especial nas linhas férreas para estacionar as bicicletas dos passageiros. Dessa forma, as pessoas podem ir para a estação pedalando e, depois, de trem, sem nenhuma dificuldade. Troca de garrafas PET por passagens de metrô: em Pequim, na China, os passageiros podiam trocar garrafas PET por passagens nas estações do metrô, o que ajuda tanto na mobilidade quanto na reciclagem desse material.

Grupo Projeta: responsável por soluções de mobilidade urbana em todo o Brasil

Com vasta expertise em soluções de mobilidade no espaço urbano, o Grupo Projeta é formado por empresas multidisciplinares e oferece um trabalho inovador para diversas cidades do Brasil nos ramos de arquitetura, engenharia e geotecnia. Dentre os serviços ofertados por uma equipe especializada, estão soluções em recursos hídricos e saneamento, investigações geotécnicas, prospecções ecológicas e ensaios de solos em laboratório e em campo.





O time do Grupo Projeta é composto por engenheiros, geotécnicos, geólogos, técnicos e arquitetos que atendem com eficiência cada cliente, respeitando as normas de qualidade e, claro, as necessidades do meio ambiente.

Conheça as empresas que compõem o grupo

O Grupo Projeta é composto por cinco empresas que atuam em diferentes áreas da engenharia, da arquitetura e da geotecnia. São elas:

Objetiva Engenharia: possui centenas de projetos executados em diversas regiões do Brasil;

possui centenas de projetos executados em diversas regiões do Brasil; Objetiva Projetos e Serviços: focada em soluções inovadoras, foi criada para atender as mais variadas demandas públicas ou privadas;

focada em soluções inovadoras, foi criada para atender as mais variadas demandas públicas ou privadas; Plator Engenharia de Meio Ambiente: soluções para as áreas ambiental, de saneamento e de recursos hídricos;

soluções para as áreas ambiental, de saneamento e de recursos hídricos; Sonda Geotecnia: especializada em investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solo em laboratório e em campo e instalação de instrumentação geotécnica;

especializada em investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solo em laboratório e em campo e instalação de instrumentação geotécnica; Compasso Engenharia: atende as mais diversas demandas dos setores público e privado.