Lula passa por cirurgia de catarata; como é o procedimento?
Lula fará cirurgia de catarata nesta sexta-feira (30/1); saiba o que é a condição e como prevenir ou retardar o surgimento
compartilheSIGA
Caroline Vale - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30/1), em Brasília. O procedimento aconteceu após o petista, de 80 anos, realizar exames pré-operatórios um dia depois de retornar de uma viagem oficial ao Panamá. A cirurgia foi realizada em um hospital especializado em oftalmologia da capital federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O que é catarata?
A catarata é uma condição caracterizada pela opacificação do cristalino, a lente natural dos olhos, o que provoca perda progressiva da visão. Apesar de no passado estar associada à cegueira, hoje a doença tem tratamento eficaz e amplamente disponível.
Alguns sintomas da doença incluem:
- Visão embaçada ou turva
- Sensibilidade à luz
- Visão dupla em um olho
Ao SBT News, o oftalmologista Hallim Feres Neto, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da clínica Prisma Visão, explica que a forma mais comum é a catarata senil, que surge geralmente após os 60 anos, mas a doença também pode estar associada a traumas, uso de medicamentos ou até ser congênita.
Como funciona o procedimento de catarata?
A cirurgia é o único tratamento para a catarata e consiste na retirada do cristalino opacificado, que é substituído por uma lente artificial transparente. O procedimento é rápido, seguro e amplamente realizado no Brasil. “A catarata não volta depois dessa cirurgia”, afirma Hallim, destacando que o procedimento dura, em média, entre 15 e 30 minutos.
Com os avanços tecnológicos, a cirurgia também pode corrigir outros problemas de visão. “Hoje em dia, podemos escolher com bastante confiabilidade o grau da lente que implantamos dentro do olho, de modo que além de curar a catarata, podemos tirar ou pelo menos diminuir a dependência dos óculos, tanto de longe quanto de perto”, pontua.
Outro avanço importante é o uso de tecnologias modernas, como laser e ultrassom, que diminuem o tempo de cirurgia e de recuperação, além de deixar o procedimento ainda mais seguro.
Como é a recuperação da cirurgia que Lula fará?
De acordo com o especialista, a recuperação costuma ser tranquila. “A maioria dos pacientes experimenta uma melhora na visão poucos dias após a cirurgia. Orientamos afastamento de esportes de contato e impacto por cerca de 15 dias, além de não entrar em piscinas ou no mar por 30 dias”, salienta.
Ele reforça que seguir corretamente as orientações médicas e o uso dos colírios prescritos é essencial para evitar complicações. A volta à vida normal vai no mesmo ritmo, com pacientes voltando ao trabalho poucos dias depois.
É possível prevenir ou retardar a catarata?
Embora o envelhecimento seja o principal fator de risco, alguns cuidados podem ajudar a retardar o surgimento da doença. “Podemos adiar o aparecimento da catarata protegendo os olhos dos raios ultravioleta, usando óculos de sol, chapéus e bonés. Além disso, parar de fumar e manter o diabetes controlado (cuidar da alimentação para não desenvolver diabetes)”, orienta Hallim Feres Neto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O especialista também recomenda o uso de equipamentos de proteção em atividades de risco, para evitar cataratas traumáticas. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 30% da população acima dos 60 anos desenvolve catarata. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que aproximadamente 350 mil brasileiros aguardam por cirurgia, com cerca de 120 mil novos casos diagnosticados por ano.