Lula passa por cirurgia de catarata; como é o procedimento?

Caroline Vale - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30/1), em Brasília. O procedimento aconteceu após o petista, de 80 anos, realizar exames pré-operatórios um dia depois de retornar de uma viagem oficial ao Panamá. A cirurgia foi realizada em um hospital especializado em oftalmologia da capital federal.

O que é catarata?

Ao SBT News, o oftalmologista Hallim Feres Neto, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da clínica Prisma Visão, explica que a forma mais comum é a catarata senil, que surge geralmente após os 60 anos, mas a doença também pode estar associada a traumas, uso de medicamentos ou até ser congênita.

Como funciona o procedimento de catarata?

A cirurgia é o único tratamento para a catarata e consiste na retirada do cristalino opacificado, que é substituído por uma lente artificial transparente. O procedimento é rápido, seguro e amplamente realizado no Brasil. "A catarata não volta depois dessa cirurgia", afirma Hallim, destacando que o procedimento dura, em média, entre 15 e 30 minutos.

Com os avanços tecnológicos, a cirurgia também pode corrigir outros problemas de visão. “Hoje em dia, podemos escolher com bastante confiabilidade o grau da lente que implantamos dentro do olho, de modo que além de curar a catarata, podemos tirar ou pelo menos diminuir a dependência dos óculos, tanto de longe quanto de perto”, pontua.

Outro avanço importante é o uso de tecnologias modernas, como laser e ultrassom, que diminuem o tempo de cirurgia e de recuperação, além de deixar o procedimento ainda mais seguro.

Como é a recuperação da cirurgia que Lula fará?

De acordo com o especialista, a recuperação costuma ser tranquila. “A maioria dos pacientes experimenta uma melhora na visão poucos dias após a cirurgia. Orientamos afastamento de esportes de contato e impacto por cerca de 15 dias, além de não entrar em piscinas ou no mar por 30 dias”, salienta.

Ele reforça que seguir corretamente as orientações médicas e o uso dos colírios prescritos é essencial para evitar complicações. A volta à vida normal vai no mesmo ritmo, com pacientes voltando ao trabalho poucos dias depois. Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão

É possível prevenir ou retardar a catarata?

Embora o envelhecimento seja o principal fator de risco, alguns cuidados podem ajudar a retardar o surgimento da doença. "Podemos adiar o aparecimento da catarata protegendo os olhos dos raios ultravioleta, usando óculos de sol, chapéus e bonés. Além disso, parar de fumar e manter o diabetes controlado (cuidar da alimentação para não desenvolver diabetes)", orienta Hallim Feres Neto.