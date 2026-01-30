Assine
overlay
Início Saúde
PROBLEMAS DE VISÃO

Lula passa por cirurgia de catarata; como é o procedimento?

Lula fará cirurgia de catarata nesta sexta-feira (30/1); saiba o que é a condição e como prevenir ou retardar o surgimento

Publicidade
Carregando...
SN
SBT News
SN
SBT News
Repórter
30/01/2026 17:03

compartilhe

SIGA
x
Em busca da reeleição, Lula amplia orçamento da segurança
A cirurgia é o único tratamento para a catarata e consiste na retirada do cristalino opacificado crédito: Platobr Economia

Caroline Vale - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30/1), em Brasília. O procedimento aconteceu após o petista, de 80 anos, realizar exames pré-operatórios um dia depois de retornar de uma viagem oficial ao Panamá. A cirurgia foi realizada em um hospital especializado em oftalmologia da capital federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que é catarata?

catarata é uma condição caracterizada pela opacificação do cristalino, a lente natural dos olhos, o que provoca perda progressiva da visão. Apesar de no passado estar associada à cegueira, hoje a doença tem tratamento eficaz e amplamente disponível.

Alguns sintomas da doença incluem:

  • Visão embaçada ou turva
  • Sensibilidade à luz
  • Visão dupla em um olho

Leia Mais

Ao SBT News, o oftalmologista Hallim Feres Neto, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da clínica Prisma Visão, explica que a forma mais comum é a catarata senil, que surge geralmente após os 60 anos, mas a doença também pode estar associada a traumas, uso de medicamentos ou até ser congênita.

Como funciona o procedimento de catarata?

A cirurgia é o único tratamento para a catarata e consiste na retirada do cristalino opacificado, que é substituído por uma lente artificial transparente. O procedimento é rápido, seguro e amplamente realizado no Brasil. “A catarata não volta depois dessa cirurgia”, afirma Hallim, destacando que o procedimento dura, em média, entre 15 e 30 minutos.

Com os avanços tecnológicos, a cirurgia também pode corrigir outros problemas de visão. “Hoje em dia, podemos escolher com bastante confiabilidade o grau da lente que implantamos dentro do olho, de modo que além de curar a catarata, podemos tirar ou pelo menos diminuir a dependência dos óculos, tanto de longe quanto de perto”, pontua.

Outro avanço importante é o uso de tecnologias modernas, como laser e ultrassom, que diminuem o tempo de cirurgia e de recuperação, além de deixar o procedimento ainda mais seguro.

Como é a recuperação da cirurgia que Lula fará?

De acordo com o especialista, a recuperação costuma ser tranquila. “A maioria dos pacientes experimenta uma melhora na visão poucos dias após a cirurgia. Orientamos afastamento de esportes de contato e impacto por cerca de 15 dias, além de não entrar em piscinas ou no mar por 30 dias”, salienta.

Ele reforça que seguir corretamente as orientações médicas e o uso dos colírios prescritos é essencial para evitar complicações. A volta à vida normal vai no mesmo ritmo, com pacientes voltando ao trabalho poucos dias depois.

É possível prevenir ou retardar a catarata?

Embora o envelhecimento seja o principal fator de risco, alguns cuidados podem ajudar a retardar o surgimento da doença. “Podemos adiar o aparecimento da catarata protegendo os olhos dos raios ultravioleta, usando óculos de sol, chapéus e bonés. Além disso, parar de fumar e manter o diabetes controlado (cuidar da alimentação para não desenvolver diabetes)”, orienta Hallim Feres Neto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O especialista também recomenda o uso de equipamentos de proteção em atividades de risco, para evitar cataratas traumáticas. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 30% da população acima dos 60 anos desenvolve catarata. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que aproximadamente 350 mil brasileiros aguardam por cirurgia, com cerca de 120 mil novos casos diagnosticados por ano.

Tópicos relacionados:

catarata cirurgia cirurgia-de-catarata lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay