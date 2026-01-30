Lula é operado de catarata e tem alta após cirurgia 'sem intercorrências'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi operado, nesta sexta-feira (30), de catarata no olho esquerdo, uma cirurgia que transcorreu "sem intercorrências", após a qual teve alta, informou o Palácio do Planalto.

O chefe do Executivo, de 80 anos, que tinha se submetido na véspera a exames pré-operatórios para se submeter ao procedimento, deixou o CBV Hospital de Olhos de Brasília em um comboio após as 10h, constataram jornalistas da AFP.

O procedimento "ocorreu sem intercorrências e o presidente já recebeu alta hospitalar", destacou o Planalto em um comunicado.

Lula permanecerá nesta sexta-feira e durante o fim de semana na residência oficial da Granja do Torto, casa de campo também localizada em Brasília, e "retorna às atividades de rotina na segunda-feira", acrescentou.

A cirurgia foi realizada dois dias depois de Lula voltar do Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe, conhecido como o Davos latino-americano.

O presidente foi operado em 2024 de uma hemorragia intracraniana provocada por uma queda que sofreu em casa.

Lula tem dito que disputará a reeleição em outubro próximo se suas condições de saúde permitirem.

Em fevereiro, el tem previsto viajar para a Índia e a Coreia do Sul, e em março para Washington, para se reunir com o presidente americano, Donald Trump.

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no Brasil e no mundo. Frequentemente, está vinculada ao envelhecimento.

