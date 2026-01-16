Catarata congênita requer diagnóstico imediato e supervisão

A catarata congênita é caracterizada pela opacidade do cristalino presente ao nascimento e representa uma das principais causas de baixa visão em crianças. Segundo uma revisão sistemática e meta-análise, a incidência varia entre um e quatro recém-nascidos a cada 10 mil, tornando o rastreio precoce essencial.

A condição pode comprometer o desenvolvimento visual, levando à ambliopia se não tratada. Sintomas incluem leucocoria, nistagmo e dificuldade de fixação ocular. “O diagnóstico imediato e o acompanhamento oftalmológico especializado são fundamentais para planejar a intervenção cirúrgica e prevenir déficits visuais permanentes”, explica a Dra. Geraldine Ragot de Melo, retinóloga que atua como médica assistente e orientadora no Hospital de Transplantes Dr. Euclides de Jesus Zerbini.

A retinóloga explica que o tratamento mais comum é a remoção cirúrgica do cristalino opaco, complementada pelo uso de lentes intraoculares ou óculos corretivos. A escolha do momento cirúrgico, imediato ou tardio, depende da gravidade e das condições clínicas do paciente.

Exames regulares permitem monitorar complicações associadas, como glaucoma ou descolamento de retina. Estudos mostram que a intervenção precoce melhora significativamente a acuidade visual e promove desenvolvimento normal. Famílias com histórico de catarata devem receber orientação sobre triagem neonatal. Programas de rastreio ajudam na detecção rápida e redução de sequelas.

Na maioria dos casos, o tratamento consiste em remover a catarata mediante uma pequena incisão no olho. Em muitas crianças, os médicos podem implantar uma lente intraocular após a cirurgia.

O acompanhamento multidisciplinar inclui pediatras, oftalmologistas e especialistas em reabilitação visual. Dessa forma, o diagnóstico precoce e o manejo adequado são determinantes para o prognóstico visual das crianças completa a retinóloga.