ESTÍMULO CEREBRAL

Escrever faz bem para a mente: confira os benefícios

Manter o cérebro ativo é crucial para preservar a agilidade de raciocínio e a capacidade de aprendizado ao longo da vida; saiba como criar o hábito hoje

Maria Eduarda Andrade*
Repórter
13/01/2026 13:36 - atualizado em 13/01/2026 13:38

Escrever faz bem para a mente: confira os benefícios
A escrita estimula a memória, o foco e a organização do pensamento, prevenindo o declínio cognitivo crédito: jcomp/FreePik

Mais do que uma forma de expressão artística ou um registro de memórias, reunir palavras, seja num papel ou numa tela, é uma atividade complexa para o cérebro. A lucidez do poeta Francisco Alvim, aos 87 anos, é um exemplo prático de como o hábito da escrita pode ser um poderoso exercício para a saúde cognitiva.

O ato de escrever ativa múltiplas áreas cerebrais simultaneamente, exigindo organização de pensamentos, estruturação de frases lógicas e a busca por vocabulário. Essa ginástica mental ajuda a fortalecer as conexões neurais, as chamadas sinapses. Manter essas vias de comunicação ativas é essencial para preservar a agilidade de raciocínio e a capacidade de aprendizado ao longo da vida, prevenindo o declínio cognitivo relacionado à idade.

Quais são os benefícios?

A prática regular da escrita oferece vantagens para a saúde mental. Desde um simples diário até a criação de pequenas histórias, o importante é transformar ideias em texto.

Dentre os principais benefícios, destacam-se:

  • Estímulo à memória: escrever sobre acontecimentos passados ou planejar o futuro força o cérebro a acessar e organizar informações, exercitando tanto a memória de curto quanto a de longo prazo.

  • Organização do pensamento: ao estruturar um argumento ou descrever uma situação, o cérebro aprende a ordenar ideias de maneira mais eficiente, o que acaba refletindo em outras áreas da vida.

  • Processamento emocional: registrar sentimentos e experiências, prática conhecida como escrita expressiva, é uma ferramenta eficaz para processar emoções e reduzir o estresse e a ansiedade.

  • Foco e concentração: para desenvolver um texto coeso, é preciso manter a atenção na tarefa, ignorando distrações. Com o tempo, essa habilidade de se concentrar vai ficando mais forte.

Por onde começar?

A primeira regra é não se preocupar com a perfeição. Até porque o objetivo é o exercício, não a publicação de uma obra.

Comece com parágrafos curtos, descrevendo seu dia, listando objetivos ou comentando sobre o último filme ou última série que você assistiu. Também pode, simplesmente, deixar os pensamentos fluírem para o papel ou tela de celular ou computador. O importante é criar o hábito e dar ao cérebro o estímulo que ele precisa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

