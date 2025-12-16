Dia Nacional dos Biossimilares é lembrado pela 1ª vez nesta terça-feira

Nesta terça-feira (16/12), primeiro Dia Nacional dos Medicamentos Biossimilares lembrado no Brasil, instituído pela Lei nº 15.087/25, a Sandoz está lançando uma campanha nacional intitulada “Biossimilar: a diferença está no acesso”. A ação seguirá ao longo de dezembro, com o objetivo de ampliar o conhecimento e a confiança do público nessa classe terapêutica, essencial para o acesso a tratamentos de alta complexidade e para a sustentabilidade dos sistemas de saúde.



Os biossimilares são versões de medicamentos biológicos desenvolvidas após a expiração da patente do produto de referência. Diferentemente dos genéricos, que são cópias idênticas de moléculas químicas, os biossimilares são produzidos a partir de células vivas e passam por extensos testes analíticos, clínicos e funcionais de comparabilidade, para comprovar eficácia, segurança e qualidade equivalentes ao medicamento biológico original.

Essas terapias se tornaram aliadas cruciais na sustentabilidade dos sistemas de saúde. Com o aumento dos diagnósticos de doenças crônicas e de alta complexidade, os biossimilares promovem concorrência e reduzem custos, permitindo que governos e prestadores de saúde tratem mais pacientes com o mesmo orçamento. No Brasil, por exemplo, os medicamentos biológicos representam cerca de 2% do volume total de compras do Sistema Único de Saúde (SUS), mas consomem aproximadamente 41% do orçamento farmacêutico, segundo dados do Ministério da Saúde.



“O Brasil vive um momento histórico com os biossimilares. Eles representam uma nova fronteira para o acesso à saúde, permitindo que mais pessoas recebam terapias inovadoras com a mesma eficácia e segurança. Celebrar o Dia Nacional dos Biossimilares reforça o impacto positivo desses medicamentos e o nosso compromisso com um sistema de saúde mais sustentável”, destaca Marcelo Belapolsky, country head da Sandoz Brasil.



Desde o primeiro registro local em 2015, o Brasil aprovou mais de 50 biossimilares por meio da Anvisa. Além de expandir o acesso, a consolidação desses medicamentos é impulsionada pelas parcerias para o desenvolvimento produtivo (PDPs), que promove a transferência de tecnologia, capacitação de mão de obra, geração de empregos qualificados e produção nacional de medicamentos estratégicos.

“Portas para o Acesso”



Até 6 de janeiro, a Sandoz realizará a iniciativa “Portas para o acesso”, transformando as estações Clínicas e Butantã do Metrô de São Paulo em espaços de conscientização sobre o impacto dos biossimilares na vida dos pacientes. As portas dos trens exibirão mensagens temáticas que simbolicamente convidam os passageiros a “cruzar as barreiras de acesso” e a explorar o hub digital interativo “Jornada do paciente biossimilar”.



Em dezembro, a campanha também chegará a Brasília, com ações institucionais em homenagem ao primeiro Dia Nacional dos Biossimilares.



A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre o papel dos biossimilares na saúde, mostrando como essas terapias ajudam a democratizar o tratamento de doenças complexas e a fortalecer tanto o setor público quanto o privado. No ambiente digital, os visitantes poderão explorar histórias de pacientes, dados econômicos e informações científicas sobre o desenvolvimento e a segurança dos biossimilares.



“Queremos levar essa discussão além do ambiente técnico, aproximando o tema do público que é diretamente beneficiado por essas terapias”, acrescenta Marcelo.



