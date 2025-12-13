O alimento que não pode faltar em um prato saudável todos os dias

Um prato saudável não depende de "alimentos milagrosos", mas de equilíbrio entre os grupos alimentares. A proporção correta no prato é o que garante energia, saciedade e proteção contra deficiências nutricionais ao longo do dia.

Alimento que não pode faltar e o problema do prato do brasileiro

Na prática, grande parte dos brasileiros monta refeições com excesso de calorias, sódio e gorduras, enquanto faltam fibras, cálcio, vitaminas e minerais. Esse desequilíbrio favorece ganho de peso, fadiga e deficiências nutricionais silenciosas.

A antiga pirâmide alimentar também contribuiu para a confusão, pois supervaloriza pães e cereais e não ajuda a visualizar um almoço real. O desafio não é comer mais, e sim comer melhor dentro de proporções corretas.

Proporção ideal do prato dividido na rotina

O modelo do "prato dividido" é hoje o mais aceito nos guias de nutrição. Ele propõe 50% do prato com verduras e legumes, 25% com carboidratos e 25% com proteínas.

Essa divisão respeita as necessidades do corpo sem excessos. Quando essa proporção é mantida, fica mais fácil controlar calorias sem comprometer energia e nutrientes essenciais.

Um único item pode mudar toda a qualidade da refeição. – Créditos: depositphotos.com / robynmac

Carboidratos e proteínas na medida certa

Os carboidratos são o principal combustível do cérebro e dos músculos, mas em excesso viram calorias a mais e favorecem acúmulo de gordura. Eles devem ocupar apenas um quarto do prato, priorizando versões integrais ou tubérculos como batata, mandioca e inhame.

As proteínas também ficam com um quarto do prato. Carnes magras, ovos, feijão, lentilha, grão-de-bico e soja fornecem aminoácidos essenciais para músculos, imunidade, neurotransmissores e estruturas como o colágeno. Carboidratos e proteínas equilibrados evitam tanto a perda de massa muscular quanto o consumo calórico excessivo.

Alimento que não pode faltar na metade do prato

Verduras cruas e cozidas devem ocupar metade do prato

Folhas verde-escuras, tomate, cenoura e beterraba são boas opções

A salada não deve ser apenas "enfeite" da refeição

Servir primeiro as verduras ajuda a garantir o volume correto

Quanto maior a variedade, maior a oferta de micronutrientes

Estrutura ideal do prato saudável

Grupo alimentar Proporção no prato Função principal Verduras e legumes 50% Vitaminas, minerais e fibras Carboidratos 25% Energia para cérebro e músculos Proteínas 25% Músculos, imunidade e tecidos Gorduras Quantidade moderada no preparo Produção hormonal e absorção de vitaminas

Mesmo seguindo a estrutura correta, é preciso atenção aos molhos, ao excesso de azeite e às porções muito grandes, que elevam rapidamente as calorias. O verdadeiro alimento que não pode faltar é a comida de verdade, variada e bem distribuída no prato, preferencialmente ajustada com orientação de um nutricionista.