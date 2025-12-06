Esse legume faz diferença no intestino e o motivo desperta curiosidade

Entre as orientações para cuidar da saúde intestinal, o hábito de comer determinados legumes se destaca como uma medida simples e diária. Esse tipo de alimento costuma fornecer fibras, água, vitaminas e minerais que atuam diretamente no funcionamento do intestino, favorecendo um trânsito mais estável quando combinado com boa hidratação e um estilo de vida ativo. Entre eles, a cenoura é um dos legumes mais lembrados, pois pode ser consumida crua ou cozida, com casca, e contribui de forma importante para a saúde intestinal.

Comer cenoura ajuda a manter o intestino em dia?

Quando se afirma que comer esse legume ajuda a manter o intestino em dia, a referência costuma estar ligada à presença de fibras solúveis e insolúveis. No caso da cenoura, a casca e a parte mais externa concentram fibras insolúveis, que aumentam o volume do bolo fecal e estimulam o movimento natural do intestino.

Um legume simples pode trazer mais leveza – Créditos: depositphotos.com / HayDmitriy

Como a cenoura atua no trânsito intestinal

Já as fibras solúveis presentes na polpa formam um gel que facilita a passagem do conteúdo pelo trato digestivo. Assim, o consumo regular de cenoura, aliado a outros vegetais, contribui para um trânsito intestinal mais estável e para a prevenção de episódios de intestino preso.

O impacto de um legume específico no intestino está relacionado à combinação de fibras, água e compostos bioativos, como antioxidantes naturais. Em geral, os legumes mais lembrados para a saúde intestinal são aqueles que podem ser consumidos com casca, pois essa parte concentra grande parte das fibras e contribui para um trânsito mais regular.

A cenoura, quando bem higienizada e consumida com casca, se encaixa nesse grupo de alimentos aliados do intestino. As fibras também funcionam como alimento para bactérias benéficas, produzindo substâncias importantes para a integridade da mucosa intestinal e para a redução de desconfortos digestivos.

Aumento do volume fecal : facilita a evacuação e reduz o esforço.

: facilita a evacuação e reduz o esforço. Melhor formação das fezes : ajuda a evitar tanto ressecamento quanto fezes muito líquidas.

: ajuda a evitar tanto ressecamento quanto fezes muito líquidas. Estímulo dos movimentos intestinais : favorece o peristaltismo, movimento natural do intestino.

: favorece o peristaltismo, movimento natural do intestino. Apoio à microbiota: promove condições mais estáveis para bactérias benéficas.

Como incluir a cenoura na rotina do dia a dia

Para que esse legume realmente ajude a manter o intestino em dia, a regularidade é um ponto central. O ideal é que os legumes ocupem espaço fixo no almoço e no jantar, podendo aparecer também em lanches intermediários, em preparações simples, com menos gordura, menos sal e sem excesso de molhos prontos.

A cenoura pode ser incluída ralada em saladas, em bastões crus para petiscar, em sopas, refogados ou assada junto com outras hortaliças. É recomendado iniciar com pequenas porções e aumentar gradualmente, sempre acompanhando com boa ingestão de água para evitar gases e distensão abdominal.

Começar com pequenas porções do legume em uma das refeições principais, como algumas colheres de cenoura ralada na salada. Aumentar a frequência para duas refeições ao dia, acompanhado de água ao longo do dia. Alternar preparações: cru, cozido, assado ou em sopas, para facilitar a adesão ao hábito. Combinar com cereais integrais e outras fontes de fibra, como frutas com casca.

Esse vídeo do DOUTOR AJUDA explica como esse legume ajuda a manter o intestino funcionando direitinho:

Quais cuidados são importantes ao usar legumes para cuidar do intestino

Embora o consumo de legumes esteja associado a um intestino mais regulado, alguns cuidados merecem atenção. Pessoas com doenças intestinais específicas, como síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal ou histórico de surto de doença diverticular, podem precisar de orientação personalizada quanto ao tipo, quantidade e forma de preparo das fibras.

Outro ponto é a qualidade do alimento, incluindo higienização adequada, descarte de partes estragadas e armazenamento correto para reduzir o risco de contaminação. No caso da cenoura, é importante lavar bem a casca com escovinha apropriada antes do consumo e evitar mudanças bruscas na dieta, integrando alimentação equilibrada, hidratação, atividade física e sono adequado para um melhor cuidado intestinal.