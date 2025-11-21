Assine
SAÚDE

Anvisa proíbe marcas de canetas emagrecedoras no Brasil

Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que medicamentos sem registro só poderão ser importados "de forma excepcional e para uso pessoal"

GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
21/11/2025 21:32

As canetas emagrecedoras fazem parte do tratamento da obesidade, mas não devem ser utilizadas apenas por fins estéticos
Os participantes relataram mudanças na percepção de doce e sal crédito: Reprodução/Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nessa quinta-feira (20/11), que proibiu a fabricação, distribuição, importação, comercialização, propaganda e uso de cinco medicamentos agonistas da GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. 

O órgão comunicou que os medicamentos em questão não têm registro sanitário. Dessa forma, a qualidade, eficácia e segurança do uso não foram avaliados no país. As resoluções publicadas restringem, dessa forma, os produtos: T.G. 5 (RE 4.030) ; Lipoless (RE 3.676) ; Lipoless Eticos (RE 4.641), Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4.641) e T.G. Indufar (RE 4.641). Em caso de manifestação das empresas responsáveis pelos produtos, o Correio atualizará o texto.

A agência ainda destacou que a decisão foi motivada pela evidência de propaganda e comercialização irregulares, inclusive na internet. "As medidas visam coibir o desvio de uso desses produtos", destacou, via comunicado. "No Brasil os medicamentos agonistas da GLP-1 estão sujeitos a prescrição médica, com retenção de receita", completou. 

