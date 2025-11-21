Assine
overlay
Início Saúde
RISCO DE FICAR CEGO

País indeniza 4 pessoas por problemas de visão após uso de Ozempic e Wegovy

Condição ocular, conhecida como Naion, consiste em uma falta de fluxo sanguíneo ao nervo óptico, o que pode causar perda de visão

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
21/11/2025 18:42

compartilhe

SIGA
x
Injeção de medicamento emagrecedor, que contém o princípio ativo semaglutida, usado para tratar o diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso
Injeção de medicamento emagrecedor, que contém o princípio ativo semaglutida, usado para tratar o diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso crédito: Pedro Affonso/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma associação independente de compensação médica informou nesta sexta-feira (21) que quatro pessoas na Dinamarca terão direito a indenização por terem desenvolvido graves condições oculares após usarem o medicamento para diabetes Ozempic e o para perda de peso Wegovy. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No total, o órgão recebeu 43 processos, segundo dados da Reuters, após alegarem ter desenvolvido uma grave condição ocular como consequência do uso de um dos medicamentos, ambos fabricados pela Novo Nordisk, segundo a Associação Dinamarquesa de Compensação ao Paciente. 

A condição ocular, conhecida como Naion (neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica), consiste em uma falta de fluxo sanguíneo ao nervo óptico, o que pode causar perda de visão. O órgão informou que, até o momento, resolveu cinco casos e determinou que quatro dos pacientes tinham direito a uma indenização. 

Os casos eram difíceis de avaliar devido ao fato de se tratarem de medicamentos novos e os pacientes já apresentarem um maior risco de desenvolver Naion, explicou em comunicado a diretora da Patient Compensation, Karen-Inger Bast. A associação descreveu as decisões como "muito complexas", exigindo a contribuição de um especialista em nervo óptico para a avaliação. 

Leia Mais

No total, os quatro pacientes receberão 800.000 coroas (656 mil reais, na cotação atual), mas a associação destacou que o valor pode aumentar dependendo do impacto que a condição tenha em suas vidas no futuro. 

As indenizações médicas na Dinamarca geralmente são pagas pelas autoridades de saúde. 

No ano passado, a Agência Dinamarquesa de Medicamentos solicitou a um órgão europeu de controle médico que revisasse um estudo dinamarquês que mostrava uma relação entre a semaglutida, o ingrediente ativo do Ozempic e do Wegovy, e a Naion. 

Em junho, esse órgão de controle, o Prac (Comitê para Avaliação de Riscos em Farmacovigilância), concluiu que a Naion era um efeito colateral "muito raro" da semaglutida, afetando 1 em cada 10.000 usuários. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Novo Nordisk afirmou ter revisado a decisão da Associação Dinamarquesa de Compensação ao Paciente. 

Em uma declaração enviada à AFP, a farmacêutica informou que, após as conclusões do Prac, as bulas de todos os produtos com semaglutida foram atualizadas para incluir a Naion como uma reação "muito rara". 

A empresa acrescentou que "a segurança do paciente é a prioridade máxima" e que o "perfil benefício-risco da semaglutida continua favorável".

Tópicos relacionados:

diabetes emagrecimento estudo medicamento peso saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay