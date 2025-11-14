Canetas emagrecedoras e queda de cabelo: entenda a relação e a solução

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Os agonistas do GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, oferecem uma abordagem de alta eficácia e são consideradas inovadoras para o tratamento de diabetes e obesidade. Além da semaglutida e da liraglutida, a categoria inclui ainda a dulaglutida, a exenatida, a tirzepatida e a lixisenatida.

O uso crescente do medicamento, no entanto, trouxe à tona uma queixa cada vez mais comum nos consultórios médicos: a queda de cabelo.

O problema, no entanto, não é um efeito direto dos medicamentos, mas uma consequência da perda de peso rápida e de possíveis deficiências nutricionais associadas ao tratamento.

Essa relação foi discutida por especialistas durante o lançamento do Centro de Pesquisa e Ciência Capilar do Grupo Boticário.

Entre as frentes de pesquisa estão biologia e microbioma capilar, desenvolvimento de moléculas inéditas Grupo Boticário/Divulgação

A popularidade desses fármacos é inegável. “O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos em termos de vendas e de buscas nas redes. É um mercado que movimenta mais de R$ 5 bilhões hoje”, afirma Gustavo Dieamant, diretor executivo de P&D do grupo.

Ele ainda destaca que a projeção global aponta para “quase 150 bilhões de dólares até 2030”, impulsionada pela modernização dos fármacos e pela redução de efeitos adversos.

Por que o cabelo cai durante o tratamento?

A médica e tricologista Romana Novais explica que a queda e o afinamento dos fios são efeitos secundários. Quando o corpo enfrenta uma redução drástica de calorias, ele entra em modo de economia de energia. Funções não vitais, como o crescimento capilar, são colocadas em segundo plano para garantir o funcionamento de órgãos essenciais.

“O paciente deixa de ingerir proteínas e nutrientes essenciais. O corpo começa a guardar energia para os órgãos vitais, e o folículo piloso não recebe o que precisa para funcionar”, detalha a especialista.

Gustavo Dieamant (esq.) contextualizou o tamanho do fenômeno dos agonistas de GLP-1 Nara Ferreira/EM/D.A. Press

Ela acrescenta que o folículo é um “mini-órgão que demanda muita energia” e, por isso, é um dos primeiros a ser afetado.

Além da queda, outros sinais podem surgir durante o uso das canetas emagrecedoras. Entre as queixas frequentes estão:

Unhas mais frágeis

Cabelo opaco e sem brilho

Flacidez corporal

Fadiga

Esses sintomas costumam estar ligados a déficits de micronutrientes como zinco, selênio, vitamina B12 e magnésio.

Apesar disso, Romana destaca que há caminhos de prevenção e tratamento: “A ciência tem muitas ferramentas. Tenho visto aumento na busca por tecnologias como lasers, e cada vez mais pacientes chegam antes, procurando uma abordagem preventiva.”

Acompanhamento médico é a principal solução



A prevenção é o melhor caminho para evitar o problema. Segundo Carlos André Minanni, endocrinologista do Einstein Hospital Israelita, o tratamento para perda de peso precisa ser multidisciplinar.

A velocidade com que os quilos são eliminados parece ser o fator mais associado à queda capilar, e não uma ação direta do medicamento no folículo.

“Se eu reduzo o apetite do paciente, ele vai ingerir menos. Então ele precisa ingerir algo nutritivo. Muitas vezes pode ser necessário complementar”, ressalta.

Carlos André (dir.) lembra que, por muitos anos, as opções de tratamento eram escassas Nara Ferreira/EM/D.A. Press

Por isso, o acompanhamento com nutricionista e endocrinologista é fundamental para garantir que o corpo receba todos os nutrientes necessários, mesmo com a ingestão calórica reduzida.

E, os especialistas destacam que, antes de iniciar o uso dos medicamentos, é importante realizar uma avaliação completa da saúde do paciente.

Verificar os níveis de vitaminas, a função da tireoide e outros marcadores hormonais ajuda a minimizar os riscos. Adotar essa abordagem preventiva, embora não garanta 100% de eficácia, reduz significativamente as chances de complicações, incluindo a queda de cabelo.

