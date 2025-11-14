Hospital de BH cria o serviço gratuito "educação em diabetes"

De acordo com o Atlas Global do Diabetes 2025, publicado pela International Diabetes Federation (IDF), o Brasil é o sexto país em número de casos no mundo, com 16,6 milhões de pessoas vivendo com a doença. Nos últimos quatro anos, houve um crescimento de 5,7% nos registros, e, em 2024, o número de mortes chegou a 111 mil - volume 20 vezes maior que os óbitos por dengue, no mesmo período.

Globalmente, mais de 589 milhões de adultos convivem com o diabetes, que provoca uma morte a cada seis segundos. Diante desse cenário, a conscientização ganha ainda mais relevância no Dia Mundial do Diabetes, nesta sexta-feira (14/11).



Atento a essa realidade, o Hospital Felício Rocho estruturou recentemente o serviço Educação em diabetes, uma iniciativa gratuita, voltada para pessoas com diabetes tipos 1 e 2 e seus familiares. Os encontros, realizados semanalmente e abertos ao público mediante inscrição, são conduzidos pela endocrinologista Marina Nogueira e por outros especialistas do hospital.



“Os números refletem um cenário preocupante. Parte desse descontrole se deve à falta de informação de qualidade e à tendência das pessoas de adiar o cuidado médico. Além disso, a disseminação de conteúdos incorretos nas redes sociais tem confundido pacientes e dificultado o acesso a orientações confiáveis. Estima-se também que muitos casos sequer sejam diagnosticados, o que contribui para subestimar a real dimensão do problema”, explica a especialista.





Educação e cuidado que transformam vidas



Os encontros semanais do serviço têm como objetivo mostrar que cuidar da doença é também aprender sobre ela, reforçando que informação e conhecimento são fundamentais para o controle e para a qualidade de vida.



A proposta segue uma metodologia reconhecida internacionalmente, inspirada nos grupos de educação em diabetes presentes em grandes centros especializados do mundo todo, que comprovam cientificamente os benefícios da educação continuada em saúde para o controle da glicemia e adesão ao tratamento.



Os encontros são presenciais e gratuitos, divididos em duas turmas: uma para pessoas com diabetes tipo 2 e outra para tipo 1. De forma didática e prática, são abordados temas como alimentação, uso de insulina, manejo da hipoglicemia, prática segura de atividade física e outros aspectos da rotina do diabético.



“Ao oferecer momentos presenciais, com o apoio de profissionais especializados, conseguimos ajudar pacientes e famílias a compreender melhor o diabetes e a tomar decisões mais seguras sobre o tratamento. Isso significa multiplicar qualidade de vida”, reforça Marina.





Mais sobre o diabetes



O diabetes mellitus é uma condição crônica, caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, geralmente devido à deficiência na produção ou na ação da insulina. Mesmo sem sintomas aparentes, o descontrole glicêmico pode levar a complicações graves ao longo do tempo, como doenças cardiovasculares, insuficiência renal, neuropatia periférica, retinopatia com risco de cegueira e amputações. A doença também aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral, que figuram entre as principais causas de morte no país.

Com o diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento contínuo, o diabetes pode ser plenamente controlado, permitindo uma vida longa, ativa e sem complicações.