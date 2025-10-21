Movimento focado em pré-diabetes tem exames gratuitos para a população

No dia 24 de outubro, a ADJ Diabetes Brasil realiza o movimento Antes que Vire, criado com o objetivo de promover a conscientização e educação sobre a importância da atenção ao pré-diabetes. A ação de saúde, que disponibilizará exames e testes gratuitos, acontecerá na estação Barra Funda (CPTM), em São Paulo, de 9h às 17h.



Serão oferecidos gratuitamente testes glicemia, peso, altura e medição da circunferência abdominal. Para aqueles que tiverem um resultado muito alto no questionário de avaliação de risco, serão disponibilizados também testes de hemoglobina glicada.

Todas as avaliações serão feitas para identificar quem possuí uma predisposição para ter diabetes ou já estão diagnosticadas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Em casos de diagnóstico no local, os profissionais de saúde da ADJ irão orientar sobre os próximos passos.



“O pré-diabetes não é uma predoença e, sim, uma parte inicial da condição clínica chamada diabetes, que pode trazer consequências para saúde independentemente da fase. O nosso papel como profissionais e associação é mais do que apenas estimular o diagnóstico da forma mais precoce possível e prevenir a progressão e complicações. Também somos responsáveis por educar a população com informações que fazem diferença para uma qualidade de vida melhor”, conta a endocrinologista, educadora em diabetes da ADJ Diabetes Brasil e membro do departamento de diabetes e pré-diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Glaucia Duarte.



“O movimento busca educar a população brasileira sobre o pré-diabetes, uma doença altamente prevalente e pouco diagnosticada. Queremos alertar precocemente sobre a adoção de hábitos saudáveis que comprovadamente reduzem o risco de progressão para o diabetes tipo 2, ajudando a diminuir o impacto econômico e social dessas doenças”, reforça Roberta Brito, gerente médica da Merck, empresa farmacêutica, para diabetes e obesidade.





O pré-diabetes no Brasil



O último atlas divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), mostra que mais de 15 milhões de brasileiros receberam o diagnóstico de glicose em jejum alterada e quase 18 milhões de tolerância à glicose diminuída, ou seja, dois resultados laboratoriais que alertam para o pré-diabetes e comprovam que o organismo já enfrenta dificuldades para controlar o açúcar no sangue.



Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), os exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada devem ser feitos regularmente a partir dos 35 anos. Abaixo desta idade, os testes são recomendados para pessoas com fatores de risco, como obesidade, síndrome de ovários policísticos e histórico familiar.

“A prevalência crescente do diabetes tipo 2 impõe a necessidade do diagnóstico precoce do estado que o antecede, o pré-diabetes. É importante realizar essa avaliação anual de forma correta porque permite esse diagnóstico precoce e a possibilidade de prevenção para a evolução dessa condição", explica o coordenador do departamento diabetes tipo 2 e pré-diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, Luciano Giacaglia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O pré-diabetes é uma condição em que os níveis de glicose no sangue (açúcar no sangue) estão acima do normal, ou seja, maior que 100 mg/dL, mas não altos o suficiente para serem classificados como diabetes tipo 2 (mais que 126 mg/dL).



A ação tem o apoio da Merck Brasil, empresa farmacêutica global que trabalha com ciência e tecnologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).





Data: 24 DE OUTUBRO

Horário: das 09h às 17h

Local: Estação Barra Funda (CPTM)

Testes: Glicemia capilar, peso, altura, medição da circunferência abdominal, hemoglobina glicada e orientação com profissionais – Até 500 atendimentos

Realização: ADJ Diabetes Brasil

Apoio: Merck-SBD-CPTM

Mais informações em: www.adj.org.br