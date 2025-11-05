Assine
BH recebe congresso de tratamento das deformidades craniofaciais

Evento será realizado nos dias 6 e 7 de novembro e terá palestras, minicursos e mesas de discussão com profissionais de todo o Brasil

05/11/2025 19:00

Congresso reúne profissionais que se dedicam ao tratamento dos pacientes que nascem com fissuras de lábio e/ou céu da boca
Congresso reúne profissionais que se dedicam ao tratamento dos pacientes que nascem com fissuras de lábio e/ou céu da boca crédito: FreePik

Nesta quinta e sexta-feira (6 e 7 de novembro), o Hospital da Baleia realiza o IV Congresso de Tratamento das Deformidades Craniofaciais do Centrare, com apoio da Faculdade Unimed. O objetivo é reunir profissionais de diferentes áreas da saúde para discutir práticas integradas no cuidado de pacientes com fissura labiopalatina e outras deformidades craniofaciais.

O congresso inclui palestras, minicursos, mesas de discussão e sorteio de vagas para acompanhar atendimentos no Hospital da Baleia. O evento acontece presencialmente na Faculdade Unimed, em Belo Horizonte, com vagas limitadas e inscrições abertas online.

Organizado pelo Centro de Tratamento e Reabilitação de Fissura Labiopalatal e Deformidade Craniofacial do Hospital da Baleia, o encontro tem o objetivo de reunir profissionais que se dedicam ao tratamento dos pacientes que nascem com fissuras de lábio e/ou céu da boca, além de diversas outras deformidades de crânio e face.

bebê com lábio leporino
bebê com lábio leporino James Heilman.MD/Wikimedia Commons

Para a enfermeira e coordenadora do Centrare, Camila Alkmin, o congresso é uma oportunidade de encontro que vai além da troca de conhecimento. "Estaremos juntos nesses dias para compartilharmos do mesmo propósito, que é transformar vidas. Cada paciente que chega até nós traz desafios, mas também um universo de sonhos e possibilidades, e é isso que torna o nosso trabalho tão especial."

"Por meio da técnica, da ciência e principalmente da empatia, somos capazes de devolver sorrisos", comenta Camila. A profissional afirma que a reabilitação vai além da estética, e alcança a autoestima, a inclusão e a dignidade de cada paciente.

A programação conta com palestras, minicursos e mesas de discussão, e terá a presença de profissionais de todo o Brasil. Além das trocas de experiências, serão sorteadas vagas para acompanhar atendimentos no Hospital da Baleia. O evento é uma oportunidade de aprendizado, networking e atualização interdisciplinar.

Serviço

IV Congresso de Tratamento das Deformidades Craniofaciais do Centrare

Data: dias 6 (de 16h às 22h) e 7 (de 7h30 às 17h30) de novembro

Local: Faculdade Unimed - Rua Grão Pará, 379 - Santa Efigênia, Belo Horizonte

Inscriçõesneste link

