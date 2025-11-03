O que o tamanho do seu pescoço pode dizer sobre sua saúde?

Geralmente, percebemos que estamos ganhando peso quando a barriga aumenta ou as roupas começam a ficar apertadas.

Mas há uma parte do corpo que a maioria das pessoas não percebe que pode dar pistas sobre a nossa saúde: o pescoço.

Se ele estiver mais grosso ou mais fino do que o normal, isso pode ser um sinal de alerta para algumas condições de saúde.

Qual deve ser a circunferência do meu pescoço?

A gordura corporal geralmente é estimada dividindo o peso da pessoa pela altura para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC).

Embora seja um bom ponto de partida, esse método não funciona para muitas pessoas, como fisiculturistas, pois a maior quantidade de músculo faz com que pesem mais.

É por isso que medir a circunferência do pescoço pode fornecer informações adicionais sobre a saúde.

Então, se você tiver uma fita métrica à mão, qual deve ser o tamanho ideal?

"A circunferência do pescoço para mulheres deve ser de 33 a 35 centímetros e, para homens, de 37 a 40 centímetros", diz Shiv Kumar Sarin, diretor do ILBS em Delhi, na Índia, e presidente da Academia Nacional de Ciências Médicas.

Por que a espessura do meu pescoço é importante?

Algumas pessoas fazem treinamentos específicos com pesos para deixar o pescoço mais forte — atletas como boxeadores e jogadores de rúgbi podem ter pescoços particularmente grossos. Mas fora do contexto atlético, isso nem sempre é bom.

"Se o pescoço de alguém está mais grosso do que o normal, isso indica que a pessoa tem um problema de saúde, que seu corpo está caminhando para a obesidade", diz Amitav Banerjee, professor do DY Medical College, em Pune, na Índia. "Muitos tipos de doenças estão associadas à obesidade."

A gordura no pescoço é diferente da gordura subcutânea — a gordura mole que se encontra logo abaixo da pele em outras áreas, como os quadris.

Se você está acima do peso, seu corpo também contém gordura escondida no abdômen e ao redor dos órgãos, conhecida como gordura visceral. Essa gordura não é passiva, mas metabolicamente ativa, influenciando o açúcar no sangue, o colesterol e a pressão arterial.

"O pescoço é um lugar onde isso pode ser percebido e dar uma indicação de quanto excesso de gordura você tem no corpo", diz Ahmed Elbediwy, coordenador do curso de Bioquímica da Universidade Kingston, em Londres.

"Quanto maior o excesso de peso, maior será o pescoço."

Quais problemas isso pode causar?

Se o pescoço de uma pessoa parece mais grosso do que o normal, isso pode indicar a síndrome metabólica — um conjunto de problemas de saúde que aumentam o risco de diabetes tipo 2 ou de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos.

Isso acontece porque, se você tem excesso de gordura no corpo, há tecido adiposo extra que pode facilmente se dissolver na corrente sanguínea.

"Uma pessoa com pescoço grosso pode ter colesterol alto, fígado gorduroso, diabetes e pressão alta. Isso exige uma investigação especial", diz Mohsin Wali, consultor sênior do Sir Ganga Ram Hospital, em Delhi.

Também pode causar apneia do sono, que afeta a sensação de descanso das pessoas.

E se o meu pescoço estiver muito grosso?

"Não devem entrar em pânico", diz Ahmed Elbediwy, da Kingston University. "Uma alimentação equilibrada e exercícios regulares ajudam no bem-estar geral e também contribuem para a perda de peso."

Exercícios cardiovasculares e treino de força podem ajudar a reduzir a gordura na parte superior do corpo, enquanto um sono de qualidade favorece a regulação metabólica e a recuperação. Uma dieta equilibrada, rica em leguminosas, frutas e vegetais, fornece nutrientes essenciais sem excesso de calorias.

Getty Images Um pescoço mais fino do que o normal pode ser um sinal de anemia

E se o pescoço estiver muito fino?

Um pescoço fino há muito tempo é associado à beleza física. As pessoas usam joias para chamar atenção para a parte frontal do pescoço e realçar sua aparência. Em alguns países africanos, mulheres usam braceletes especiais ao redor do pescoço para fazê-lo parecer mais fino e alongado.

Mas, embora possa ser considerado um padrão de beleza, um pescoço mais fino do que o normal pode ser um sinal de anemia, dizem os médicos.

"Essas pessoas recebem ferro, vitaminas e outros nutrientes. Em muitos casos, pode até ser necessário realizar transfusões de sangue", diz o médico Atreya Niharachandra, de Bengaluru, na Índia.

Getty Images Anéis no pescoço podem representar símbolos de status na África

Pessoas com pescoço fino também podem ter uma vértebra extra. A coluna cervical normalmente tem sete vértebras, mas algumas pessoas têm oito — semelhante a alguém que tem seis dedos em vez de cinco.

As vértebras são os ossos que formam a coluna vertebral. Elas protegem a medula espinhal e os nervos, sustentando a estrutura do corpo.

No entanto, isso é congênito e, na maioria dos casos, é descoberto por acaso em um raio-X do pescoço. Geralmente, não causa problemas.

"Em alguns casos, se o número de vértebras cervicais for mais de uma extra — oito — pode haver problemas, como dormência na mão", diz Wali.

Outra condição que pode ser observada no pescoço é o bócio, um caroço ou inchaço na parte frontal do pescoço causado por uma tireoide aumentada — uma pequena glândula que produz hormônios.

O bócio geralmente aparece na parte inferior da frente do pescoço, pode ser liso ou nodular e, às vezes, ocorre apenas de um lado.

Eles normalmente não causam dor nem são prejudiciais, mas o Serviço Público de Saúde do Reino Unido, o NHS, recomenda que sejam avaliados por um médico.

Então, da próxima vez que se olhar no espelho, observe seu pescoço com atenção — ele pode revelar mais do que você imagina.