Anemia: veja 5 alimentos ricos em ferro que você não pode ignorar na dieta

A anemia por deficiência de ferro, condição que afeta a produção de glóbulos vermelhos no sangue, causa cansaço, fraqueza, palidez, tontura e falta de ar. A condição que se desenvolve lentamente é causada pela falta de ferro, já que o ferro participa da produção de hemoglobina, um dos componentes dos glóbulos vermelhos do sangue que transporta oxigênio para o organismo.

Embora a carne vermelha e o feijão sejam os mais lembrados para combater o problema de ferro, existem outras opções igualmente poderosas para enriquecer a dieta. Incluir diferentes fontes do mineral garante não apenas o suprimento do nutriente, mas também de outras vitaminas que auxiliam na sua absorção.

Conhecer essas alternativas ajuda a montar pratos mais equilibrados. No entanto, é fundamental lembrar que, em casos de diagnóstico de anemia, o acompanhamento de um médico ou nutricionista é indispensável.

Alimentos que reforçam os níveis de ferro

Diversificar o cardápio é fundamental. A reportagem listou abaixo cinco ingredientes que são excelentes fontes do mineral e que podem ser facilmente incorporados às suas refeições.

1. Lentilha: a lentilha é uma excelente fonte de ferro não-heme, ideal para quem busca alternativas vegetais. Uma única xícara de lentilhas cozidas fornece cerca de 1,75 a 3,3 mg de ferro por 100g, uma porção significativa da necessidade diária. Elas são versáteis e podem ser usadas em sopas, saladas ou como acompanhamento.

2. Espinafre e couve: vegetais de folhas escuras são verdadeiros aliados da saúde. O espinafre cozido, por exemplo, oferece cerca de 2,7 mg de ferro a cada 100 gramas.

3. Sementes de abóbora: não descarte as sementes da abóbora. Elas são um lanche nutritivo e uma fonte surpreendente de ferro. Uma porção de 100 gramas de sementes torradas contém aproximadamente 14,9 mg do mineral. Podem ser adicionadas a iogurtes, saladas ou consumidas puras.

4. Ostras: para quem aprecia frutos do mar, as ostras estão entre as fontes mais ricas em ferro heme, tipo que o corpo absorve com mais facilidade. Apenas 50 gramas de ostras podem fornecer cerca de 2,5 mg de ferro. São uma opção potente para quem precisa reforçar os níveis do mineral.

5. Chocolate amargo: uma boa notícia para muitos: o chocolate amargo, com 70% ou mais de cacau, contém ferro em sua composição. Uma porção de 28 gramas (cerca de um quadrado grande) pode oferecer até 3,4 mg do mineral.

A inclusão desses alimentos na rotina é uma estratégia inteligente para prevenir a deficiência de ferro. Contudo, se você suspeita que tem anemia, é crucial procurar um profissional de saúde para obter um diagnóstico correto e um plano de tratamento adequado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.