"Meu corpo pediu socorro": ex-BBB revela complicações com DIU

A ex-BBB Mayla Araújo, irmã gêmea de Emilly Araújo, campeã do BBB 17, revelou ter sido internada em São Paulo após sofrer uma inflamação causada pelo DIU (dispositivo intrauterino). A influenciadora de 29 anos contou que o método contraceptivo precisou ser retirado para evitar a piora do quadro clínico.

"Foram dias intensos, de dor, de susto, de aprendizado e de muita fé. Tive que fazer a retirada e tratar uma inflamação que, se eu tivesse demorado mais um pouco, poderia ter se tornado algo muito mais grave", relatou Mayla em publicação no Instagram no último domingo (19/10).

Alta médica e recuperação em casa

A influenciadora explicou que a internação ocorreu na última semana e que recebeu alta no sábado (18/10). Ela continuará o tratamento em casa, seguindo recomendações médicas.

Mayla afirmou que decidiu tornar o caso público para alertar outras mulheres sobre a importância de ouvir o próprio corpo.

"Qualquer dor diferente, qualquer sinal, escute. O corpo fala, e quanto mais cedo você buscar ajuda, mais rápido vem a cura", aconselhou.

Mensagem de conscientização

Em outro trecho, Mayla refletiu sobre o episódio e ressaltou o aprendizado com a experiência: "Às vezes a gente acha que é só cansaço ou estresse, mas pode ser o corpo pedindo socorro. Façam exames regularmente, cuidem da alimentação e fiquem atentas aos hormônios e vitaminas. A saúde precisa estar em primeiro lugar."

Ela também agradeceu o apoio da família, especialmente das irmãs Karine e Emilly Araújo, que acompanharam a recuperação. "Nada acontece por acaso. Até os momentos difíceis vêm para nos fortalecer. Sou grata a Deus por me guardar e me permitir estar aqui, viva e com mais consciência", escreveu.

O artista também é conhecido por dar voz à música-tema do Big Brother Brasil desde a primeira edição do reality show da Globo, em 2002.



Alertas sobre o uso do DIU

O DIU é um dos métodos contraceptivos mais utilizados no Brasil, mas pode provocar reações adversas, como infecções ou inflamações, especialmente quando há rejeição pelo organismo.

Especialistas orientam que mulheres realizem acompanhamento médico regular após a inserção e procurem atendimento imediato em caso de dor intensa, febre ou sangramento anormal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia