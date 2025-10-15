Assine
CONFORME A IDADE

Veja quantas horas de sono seu corpo realmente precisa para se recuperar

Especialistas revelam o número exato de horas que o corpo precisa para se reparar durante a noite

José Gustavo
José Gustavo
Repórter
15/10/2025 10:19

Veja quantas horas de sono seu corpo realmente precisa para se recuperar

Dormir bem é essencial para que o corpo se recupere e funcione corretamente. Durante o sono, o organismo realiza processos de regeneração celular, fortalecimento do sistema imunológico e consolidação da memória. A quantidade ideal de horas varia conforme a idade, o estilo de vida e o nível de atividade física.

Por que o sono é tão importante para a regeneração do corpo

Enquanto dormimos, o corpo produz hormônios como a melatonina e o GH (hormônio do crescimento), fundamentais para reparar tecidos e músculos.

Além disso, o cérebro elimina toxinas acumuladas durante o dia, melhorando o foco e o equilíbrio emocional. A privação de sono, por outro lado, afeta o metabolismo, o humor e a imunidade.

Quantas horas de sono o corpo realmente precisa por faixa etária

As necessidades de descanso mudam ao longo da vida. Adultos precisam de menos horas que adolescentes, mas manter um padrão regular é o mais importante. Confira a média ideal recomendada por especialistas:

  • Recém-nascidos (0 a 3 meses) – 14 a 17 horas por dia
  • Crianças (6 a 13 anos) – 9 a 11 horas
  • Adolescentes (14 a 17 anos) – 8 a 10 horas
  • Adultos (18 a 64 anos) – 7 a 9 horas
  • Idosos (65+ anos) – 6 a 8 horas
Dormindo e relaxando o corpo. – Créditos: depositphotos.com / Milkos

O que acontece quando dormimos menos do que o necessário

A falta de sono impede a regeneração celular adequada, aumenta o risco de doenças cardíacas e prejudica a memória. Com o tempo, também pode causar ganho de peso e envelhecimento precoce.

O corpo entra em estado de alerta constante, elevando os níveis de cortisol e reduzindo a capacidade de concentração e recuperação física.

Como melhorar a qualidade do sono de forma natural

Estabelecer horários fixos para dormir e acordar é o primeiro passo para um descanso eficiente. Evitar telas antes de deitar, manter o quarto escuro e silencioso e reduzir o consumo de cafeína também ajudam.

Práticas relaxantes, como leitura leve ou meditação, preparam o corpo para um sono profundo e restaurador.

