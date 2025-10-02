Demência de corpos de Lewy: entenda a doença detectada em Milton Nascimento

Aos 82 anos, o cantor Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), um dos tipos mais comuns de demência. A informação foi revelada pelo filho e empresário do artista, Augusto Nascimento, nas redes sociais."Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos", escreveu Augusto em um post no Instagram.

Milton Nascimento já havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson há dois anos. O cantor se aposentou dos palcos em 2022, depois de uma turnê nacional.

Entenda, a seguir, o que é a demência por corpos de Lewy, como ela se manifesta e o que pode ser feito para lidar com ela.

O que é a demência de corpos de Lewy?

A DCL ocorre quando depósitos anormais de proteínas se acumulam dentro das células nervosas do cérebro. Uma dessas proteínas é a chamada alfa-sinucleína — e os depósitos formados são chamados de corpos de Lewy.

À medida que a doença progride, os acúmulos de corpos de Lewy causam danos às células nervosas, afetando a forma como elas se comunicam. Na DCL, as células nervosas afetadas estão em áreas do cérebro que controlam o pensamento, a memória e o movimento corporal.

Segundo a organização Alzheimer's Research UK, a DCL afeta de 10 a 15% das pessoas com demência e é a terceira doença mais comum que causa demência, depois do Alzheimer e da demência vascular. Para cada 100 pessoas com demência, cerca de 10 a 15 terão DCL.

Há relação com o Parkinson?

Há uma relação próxima entre a DCL e a doença de Parkinson, já que em ambos os casos há o acúmulo de corpos de Lewy nas células nervosas cerebrais. Isso significa também que pessoas com diagnóstico de Parkinson têm maior probabilidade de desenvolver demência.

Como as duas doenças podem afetar os pacientes de formas muito semelhante, os diagnósticos costumam depender do momento em que certos sintomas aparecem, segundo a Alzheimer's Research. Se os problemas de memória e os sintomas de demência aparecerem antes ou ao mesmo tempo que os problemas e sintomas de movimento, é provável que um diagnóstico de DCL seja dado. Mas se os problemas de movimento da doença de Parkinson surgirem um ano ou mais antes de alterações cognitivas ou de memória, um diagnóstico de doença de Parkinson é mais esperado.

Getty Images

Quais são os principais sintomas?

"Muitas pessoas associam a demência com a perda de memória — e esse pode ser mesmo um dos sintomas da demência de corpos de Lewy — mas, na verdade, é mais complicado do que isso", afirma Simon Ridley, médico da Alzheimer's Research UK, à BBC.

Os sintomas podem incluir alucinações, má regulação das funções corporais, alterações cognitivas, problemas para dormir, atenção variável e depressão ou apatia, segundo a Mayo Clinic, renomado hospital nos Estados Unidos.

Entre as alterações cognitivas, a doença pode provocar perda de memória, mas também confusão, falta de atenção e problemas visoespaciais. Efeitos na regulação das funções corporais acontecem quando a DCL afeta o controle do sistema nervoso autônomo sobre a pressão arterial, a frequência cardíaca, a sudorese e a digestão. Isso pode resultar em quedas repentinas da pressão arterial ao se levantar, tonturas, quedas, perda do controle da bexiga e problemas intestinais, como constipação.

Entre as alterações na atenção, a Mayo Clinic cita episódios de sonolência, longos períodos olhando para o nada, longos cochilos durante o dia ou fala desorganizada como possibilidades. Além disso, por conta da íntima relação com o Parkinson, a demência de corpos de Lewy também pode provocar sintomas como lentidão de movimentos, rigidez muscular, tremores ou andar arrastado.

Como é o tratamento?

Infelizmente, não há atualmente cura para a demência de corpos de Lewy, nem qualquer tratamento que possa retardar a doença. Mas existem tratamentos que podem ajudar a controlar alguns dos sintomas, possivelmente por vários anos, segundo o NHS, o sistema de saúde pública do Reino Unido.

Entre eles está o uso de medicamentos para reduzir alucinações, confusão, sonolência, problemas de movimento e distúrbios do sono. Os sintomas também podem ser aliviados com fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala e da linguagem, além de terapias psicológicas e estimulação cognitiva (atividades e exercícios desenvolvidos para melhorar a memória, as habilidades de resolução de problemas e a capacidade de linguagem).

"Alguns dos medicamentos inibidores da colinesterase desenvolvidos para a doença de Alzheimer podem ser úteis para alguns dos sintomas da demência de corpos de Lewy. Mas, infelizmente, eles não abordam realmente a causa raiz da doença, que é o acúmulo de proteínas anormais no cérebro e a morte de células nervosas nesse processo", diz Simon Ridley

