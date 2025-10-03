Pesquisa identifica mais de 900 genes ligados à artrose: 500 inéditos

Um estudo global sobre osteoartrite, liderado pelo Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, no Reino Unido, identificou mais de 900 ligações genéticas à doença, incluindo mais de 500 que nunca haviam sido relatadas.

Publicado em abril de 2025 na revista Nature, a pesquisa analisou dados genéticos de quase dois milhões de pessoas, comparando pacientes com osteoartrite – também chamada de osteoartrose, ou somente artrose - e indivíduos sem a doença.



A pesquisa é considerada um marco no entendimento da doença, caracterizada por uma condição degenerativa que, segundo estimativas, afeta mais de 595 milhões de pessoas em todo o mundo e representa uma das principais causas de dor crônica e incapacidade.



O ortopedista especialista em cirurgia de quadril Roni Serra, consultado pela Zimmer Biomet, explica que essa descoberta possibilita o direcionamento dos pacientes para novos tratamentos e terapias personalizadas, de acordo com o padrão genético e anatômico de cada um.



“Embora um tratamento medicamentoso completo ainda esteja em desenvolvimento, a robótica segue como a tecnologia mais avançada a ser utilizada nos casos cirúrgicos, uma alternativa indicada aos pacientes que não respondem mais aos tratamentos paliativos. A cirurgia robótica permite uma substituição precisa da articulação pela prótese ortopédica, reduzindo riscos e melhorando a recuperação do paciente”, complementa o especialista.



O estudo do Reino Unido também identificou oito processos biológicos que regulam a função celular e os sistemas internos do corpo, esclarecendo os mecanismos ocultos da osteoartrite. Alguns dos genes descobertos já são alvos de medicamentos aprovados, o que pode acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos.



"Já sabemos que a artrose pode ser causada por diferentes fatores como o próprio envelhecimento, o sedentarismo e a falta de fortalecimento muscular, o sobrepeso, entre outros hábitos que aceleram o desgaste das articulações", comenta o Roni". "Mas agora, a partir da pesquisa, outros pontos passam a ser avaliados, inclusive relacionados a algumas células do sistema nervoso."

"À medida que essas descobertas acontecem, elas contribuem para a evolução dos tratamentos e das tecnologias ortopédicas, hoje já consideradas um divisor de águas no universo cirúrgico e de reabilitação”, diz o ortopedista.

