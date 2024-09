Pessoas jovens também podem desenvolver artrose avançada

Em média, 30% a 40% dos casos de consultas em ambulatórios de reumatologia ocorrem por conta de artrose, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). O problema, conhecido como osteoartrite, osteoartrose ou doença articular degenerativa, está entre os males designados como “reumatismos” mais frequentes no país.

A artrose é uma doença caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas, entre elas os osteófitos, conhecidos como “bicos de papagaio”. A doença é responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho que ocorrem no Brasil, ainda de acordo com indicativos da SBR.

Até 2050, quase 1 bilhão de pessoas podem ser afetadas pela artrose em todo o mundo, conforme uma previsão realizada por um amplo estudo publicado pela The Lancet Rheumatology. Ainda segundo a pesquisa, em 1990, a doença atingia 256 milhões de indivíduos em todo o mundo.

Nesse panorama, o Dr. Marco Aurélio S. Neves, ortopedista especialista em cirurgia do quadril e joelho, observa que, ao contrário do que muitos podem pensar, o problema não acomete apenas idosos: pessoas jovens também podem desenvolver casos de artrose avançada e diversas condições podem contribuir para que isso aconteça.

“A artrose é progressiva e é mais comum a partir da 5ª ou 6ª década de vida, mas cada vez aparecem mais casos de pessoas jovens com artrose”, afirma. “Os jovens não estão livres do desgaste das articulações, toleram menos os limites que a doença causa e procuram imediatamente um ortopedista para uma cirurgia para colocar prótese”, explica.

Segundo Neves, a causa da artrose em jovens geralmente está associada a traumas como fraturas, infecções articulares ou doenças sistêmicas, como as doenças reumatológicas.

De acordo com o médico, fazer atividade física regularmente, controlar o peso e ter um estilo de vida saudável é benéfico para a saúde e pode, dependendo do caso, evitar a doença.

“Os principais tratamentos para a artrose são a atividade física e exercícios adequados com acompanhamento de um profissional. Exercícios de alongamento, fortalecimento e postura são práticas que podem fazer parte de um bom tratamento para artrose”, explica.

Neves revela que, por meio da prática dos exercícios indicados, é possível manter a cartilagem saudável, aumentar a amplitude dos movimentos da articulação e, principalmente, fortalecer os músculos que a envolve, para que possam absorver melhor o trabalho.

Artrose tem causas multifatoriais

Segundo o ortopedista, as causas da artrose são multifatoriais, afetando mais idosos do que jovens. “A artrose primária ocorre em pacientes idosos, causada pelo envelhecimento e desgaste da articulação”.

Nesses casos, prossegue Neves, a artrose é um processo natural que vem com a idade, ou seja, quanto mais idade o indivíduo tem, mais desgaste articular aparecerá nos exames. “Já a artrose secundária é causada por influência de uma condição preexistente do indivíduo, como obesidade, artrite reumatoide e história genética do indivíduo”, conclui o médico.

Para mais informações, basta acessar: @drmarcoaurelio.ortopedia