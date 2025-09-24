Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A varicela, popularmente conhecida como catapora, é uma das doenças infecciosas mais comuns da infância, mas também pode atingir adultos. Causada pelo vírus varicela-zoster, ela é altamente contagiosa e se caracteriza principalmente pelo surgimento de pequenas bolhas avermelhadas na pele, acompanhadas de coceira intensa. Embora na maioria dos casos seja considerada uma doença benigna, pode trazer complicações sérias em pessoas com imunidade comprometida ou que não receberam a vacina.

O vírus se espalha rapidamente por meio do contato direto com as lesões ou pelas gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Por isso, surtos costumam ocorrer em escolas e ambientes coletivos, onde o convívio próximo facilita a transmissão. Entender como identificar os sintomas, tratar corretamente e adotar medidas de prevenção é essencial para reduzir os riscos e proteger principalmente os mais vulneráveis.

Leia mais

O que é a varicela

A varicela é uma infecção viral aguda provocada pelo vírus varicela-zoster, o mesmo que, em fases posteriores da vida, pode causar o herpes-zóster. Uma vez contraída, a doença confere imunidade duradoura, o que significa que dificilmente uma pessoa terá catapora mais de uma vez.

É considerada uma enfermidade de evolução rápida. Após o contato com o vírus, o período de incubação varia de 10 a 21 dias, tempo no qual a pessoa ainda não apresenta sinais, mas pode já estar prestes a transmitir a infecção.

Sintomas da varicela

Os sintomas geralmente começam de forma leve e vão se intensificando com a evolução da doença. Entre os principais sinais estão:

Manchas vermelhas e bolhas na pele: pequenas lesões que evoluem para vesículas cheias de líquido e depois formam crostas;

Coceira intensa: um dos incômodos mais marcantes, que pode levar a arranhões e risco de infecção secundária;

Febre baixa a moderada : costuma acompanhar o aparecimento das erupções;

Mal-estar geral : cansaço, irritabilidade, dor de cabeça e falta de apetite são comuns;

Distribuição das lesões: começam no rosto, tronco e couro cabeludo, espalhando-se depois para braços e pernas.

As lesões aparecem em diferentes fases ao mesmo tempo, o que é uma característica típica da catapora: enquanto algumas estão em forma de mancha, outras já podem estar em crosta.

A varicela é uma infecção viral aguda provocada pelo vírus varicela-zoster iStock

Conheça as formas de tratamento

Não existe um medicamento específico que elimine o vírus da varicela. O tratamento é de suporte, com foco no alívio dos sintomas e prevenção de complicações. Entre as medidas mais indicadas estão:

uso de antitérmicos para controlar a febre;

compressas frias e banhos mornos para aliviar a coceira;

loções calmantes recomendadas por profissionais de saúde;

repouso e hidratação para auxiliar a recuperação;

cuidados com a pele, evitando coçar as lesões para reduzir o risco de cicatrizes e infecções bacterianas.

Medicamentos antivirais podem ser prescritos em casos específicos, principalmente em adultos, gestantes ou pessoas com imunidade comprometida, já que nesses grupos as complicações podem ser mais graves.

Prevenção

A forma mais eficaz de prevenir a varicela é por meio da vacinação. A vacina contra catapora faz parte do calendário infantil e é aplicada em duas doses, geralmente em crianças a partir de um ano de idade. Adultos que nunca tiveram a doença ou não foram vacinados também podem receber o imunizante.

Outras medidas de prevenção incluem:

Evitar contato direto: com pessoas infectadas, principalmente durante o período em que ainda surgem novas lesões;

Isolamento temporário : pacientes devem permanecer afastados de escolas, creches ou ambientes de trabalho até que todas as lesões estejam em crosta;

Higiene das mãos frequente: especialmente após tocar nas bolhas ou objetos de uso pessoal do doente.

A varicela, embora muitas vezes seja lembrada como uma doença “comum da infância”, pode representar riscos relevantes se não for levada a sério. A vacinação em massa e os cuidados básicos de prevenção são fundamentais para reduzir a circulação do vírus e proteger os grupos mais frágeis da população.