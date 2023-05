Morte de brasileiro acende alerta sobre a catapora; entenda

683

A varicela, conhecida como catapora, costuma se manifestar com maior frequência em crianças e no fim do inverno, é o que diz o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE) (foto: Reprodução Internet) Em dezembro de 2022, a Prefeitura de São Paulo registrou 56 surtos de varicela, doença conhecida como catapora. Foram 213 casos de infecção durante o período analisado, um aumento de 65% em comparação com o ano anterior. A doença costuma se manifestar com maior frequência em crianças no fim do inverno, é o que diz o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE).









Adulto morre de catapora Apesar de ser mais comum entre jovens e crianças, adultos também podem contrair a doença de forma mais intensa, como foi o caso do brasileiro Raphael Casanova, que faleceu devido a complicações da catapora. No Brasil, em apenas três anos, a taxa de vacinação infantil caiu de 93,1% em 2019 para 71,49% em 2021, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância ( Unicef). Isso representa três em cada dez crianças que não receberam a proteção necessária contra doenças potencialmente fatais e que podem ser prevenidas.Apesar de ser mais comum entre jovens e crianças, adultos também podem contrair a doença de forma mais intensa, como foi o caso do brasileiro Raphael Casanova, que faleceu devido a complicações da catapora.





Casanova tinha 38 anos, era personal trainer, morava no Chile e foi diagnosticado com catapora em dezembro do ano passado. O profissional levava uma vida saudável até contrair a doença na forma mais grave. Um exame feito recentemente constatou que o vírus continuou agindo dentro do corpo de Raphael e afetou alguns órgãos, como rim, além de duas lesões no cérebro.





Hoje, cerca de 90% das pessoas têm catapora ainda na infância, entre 2 e 8 anos. Em adultos, a doença costuma apresentar sintomas mais intensos, principalmente se não houve vacinação nos primeiros anos de vida, podendo a pessoa apresentar uma maior quantidade de bolhas no corpo, em comparação às crianças, além de febre alta, dor de ouvido e dor de garganta, em alguns casos.





Para o Alex Araújo, CEO da 4Life Prime Saúde Ocupacional, a vacinação é uma aliada da saúde infantil e seu principal desfecho é evitar a mortalidade e assegurar a qualidade de vida: "A vacinação é essencial para manter a criança saudável, pois ajuda a prevenir muitas doenças que podem prejudicar o desenvolvimento da criança, protegendo contra vírus e bactérias".

Brasil está atrasado com a vacinação de jovens

O Brasil está entre os 10 países com maior número de jovens com atraso na vacinação. Vale lembrar que a aplicação da vacina contra varicela ocorre em duas doses a partir dos 12 meses de idade, podendo ser aplicada também em bebês de 9 meses sob orientação médica porém a dose deve ser reaplicada quando a criança atingir os 12 meses.