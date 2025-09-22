Inovação: BH sedia feira hospitalar nesta semana

Nesta semana, em BH, a Expo-Hospital 2025 reunirá fabricantes, distribuidores, gestores, médicos, enfermeiros e especialistas internacionais, transformando conhecimento em soluções práticas que impactam diretamente a gestão hospitalar e a experiência do paciente. O evento acontece entre terça-feira (23/9) e quinta (25/9), no Expominas.



Entre os destaques da programação estão nomes como Jamie Newman, da Mayo Clinic, nos Estados Unidos; Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da saúde de Portugal; Neil H. Winawer, do Grady Memorial Hospital, também nos Estados Unidos; e Mariano de la Serna, da Universidade de La Plata, na Argentina. Eles discutirão modelos de gestão que unem eficiência, tecnologia e cuidado humanizado.



Muito além dos negócios



“Mais do que impulsionar a economia, a Expo-Hospital conecta a indústria a uma rede de revendedores, permitindo que soluções cheguem a todo o país. Minas Gerais, com seus 853 municípios e posição estratégica, é fundamental para ampliar esse acesso e garantir que o paciente receba o que há de melhor em termos de tecnologia e serviços de saúde”, afirma o organizador da feira, Fernando Kutova.

Para ele, a sétima edição da feira reflete a força do setor no estado. “A Expo-Hospital é o encontro das lideranças da saúde em Minas. É o momento em que unimos entidades, empresas e profissionais para pensar o futuro e impulsionar o setor”.



Inteligência artificial e futuro da saúde



Além da área de exposição com centenas de marcas expositoras, a programação conta com congressos e palestras sobre inteligência artificial, telemedicina, governança de dados, inovação tecnológica e cibersegurança.

Para Lara Salvador, gerente de inovação da Rede Mater Dei, a participação no evento tem papel estratégico. “A inteligência artificial já é uma realidade e seu papel será cada vez mais relevante para otimizar fluxos de trabalho e melhorar a experiência do paciente. A Expo-Hospital é uma plataforma essencial para capacitação e troca de conhecimento, conectando tecnologia, gestão e cuidado”.





Conexão internacional



A feira também reforça sua vocação internacional. Segundo Bruno Fonseca, diretor de Relações Institucionais e conselheiro da Expo-Hospital, cada edição consolida o evento como ponto de convergência para o ecossistema de saúde.

“Em 2025, teremos uma edição ainda mais robusta, conectando o Brasil às melhores práticas globais e transformando conhecimento em soluções reais para pacientes e gestores”, disse. A proposta é debater como modelos de sucesso internacional podem ser adaptados para otimizar recursos, melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e, principalmente, oferecer cuidado de excelência a quem mais precisa.

Expo-Hospital Brasil 2025

No Expominas - Avendia Amazonas, 6.200 – Gameleira, Belo Horizonte

De 23 a 25 de setembro de 2025

A partir das 10h