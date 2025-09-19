Hospital lança versão online e gratuita de curso para casais grávidos

Grávidos

O tradicional Curso para Casais Grávidos da Rede Mater Dei de

Saúde acaba de ganhar uma novidade: além do formato presencial, que segue acontecendo nas

unidades Santo Agostinho, Nova Lima, Betim-Contagem, Salvador, Santa Clara e Goiânia, o encontro

passa a contar também com transmissão online e gratuita pelo YouTube das edições mensais que

acontecem no Hospital Mater Dei Santo Agostinho. A iniciativa reforça o compromisso da instituição

de saúde em oferecer suporte às famílias em um dos momentos mais importantes da vida, unindo

excelência técnica e cuidado humanizado.

Com o objetivo de preparar gestantes e seus acompanhantes para o período da gestação, parto e

primeiros cuidados com o bebê, o curso oferece um ambiente de acolhimento e troca de

experiências. Neste novo formato, a Rede Mater Dei amplia o acesso ao conteúdo, permitindo a

participação de pessoas que vivem em outras cidades ou que têm a rotina limitada para

deslocamentos.

O curso realizado mensalmente no Mater Dei Santo Agostinho passa a contar, pela primeira vez,

com transmissão online. Nesta edição, o encontro acontece nos dias 24 e 25 de setembro, das

19h30 às 22h. As vagas presenciais já estão esgotadas, mas ainda é possível garantir a participação

no formato digital, com inscrições gratuitas até o dia 22 de setembro. Os inscritos receberão por e-

mail o link de acesso à transmissão completa. Clique aqui para se inscrever.

No dia 24 de setembro (quarta-feira), os temas incluem: boas-vindas, apresentação da estrutura da

Maternidade Mater Dei, cuidados com os bebês nos primeiros dias, primeiros socorros, papel da

fisioterapia na gestação, mudanças no períneo durante a gravidez e o parto, além de orientações

sobre quando e como ocorre o parto. Já no dia 25 de setembro (quinta-feira), o público terá acesso a

conteúdos sobre como ter um bom parto sem dor, programas de imunização para gestantes e

recém-nascidos, prevenção de infecções durante a gestação, bem-estar e equilíbrio emocional e

preparo das mamas e orientações para a amamentação.