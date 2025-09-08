Sogimig promove Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia

A Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig) promove, de 10 a 13 de setembro, a XVII edição do Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia, no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Essa edição especial, em comemoração aos 80 anos da entidade, reunirá especialistas de todo o país para debater temas atuais e desafiadores, como inteligência artificial na prática médica, gravidez em novos cenários familiares, climatério, medicina fetal e saúde da adolescente.

Na conferência de abertura, a jornalista Larissa Carvalho, mãe de uma criança com doença rara e ativista pelo teste do pezinho ampliado abordará o tema “Pré-natal, parto e primeira infância: um olhar sobre doenças raras”.

A programação ainda contará com 48 atividades científicas, entre mesas-redondas, simpósios e fóruns, além de quatro cursos práticos voltados para situações críticas da assistência médica.

Durante o evento, também serão entregues os tradicionais prêmios Lucas Machado, Clóvis Salgado e Guilherme Rezende, que reconhecem trabalhos científicos de relevância na área.

O congresso reunirá os principais nomes da ginecologia e obstetrícia no Brasil, oferecendo uma oportunidade única de acompanhar de perto as inovações, os debates e os rumos da especialidade.

A programação completa e demais informações estão disponíveis em: www.cmgo2025.com.br.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia