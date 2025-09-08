Assine
overlay
Início Saúde
EM BH

Sogimig promove Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia

Larissa Carvalho, mãe de uma criança com doença rara e ativista pelo teste do pezinho ampliado fará a palestra "Pré-natal, parto e primeira infância"

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/09/2025 07:30

compartilhe

Siga no
x
Sogimig
Especialistas debaterão temas como inteligência artificial na prática médica, gravidez em novos cenários familiares, climatério, medicina fetal e saúde da adolescente crédito: Sogimig/Divulgação

A Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig) promove, de 10 a 13 de setembro, a XVII edição do Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia, no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Essa edição especial, em comemoração aos 80 anos da entidade, reunirá especialistas de todo o país para debater temas atuais e desafiadores, como inteligência artificial na prática médica, gravidez em novos cenários familiares, climatério, medicina fetal e saúde da adolescente.

Na conferência de abertura, a jornalista Larissa Carvalho, mãe de uma criança com doença rara e ativista pelo teste do pezinho ampliado abordará o tema “Pré-natal, parto e primeira infância: um olhar sobre doenças raras”.

Leia Mais

A programação ainda contará com 48 atividades científicas, entre mesas-redondas, simpósios e fóruns, além de quatro cursos práticos voltados para situações críticas da assistência médica.

Durante o evento, também serão entregues os tradicionais prêmios Lucas Machado, Clóvis Salgado e Guilherme Rezende, que reconhecem trabalhos científicos de relevância na área.

O congresso reunirá os principais nomes da ginecologia e obstetrícia no Brasil, oferecendo uma oportunidade única de acompanhar de perto as inovações, os debates e os rumos da especialidade.

A programação completa e demais informações estão disponíveis em: www.cmgo2025.com.br.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

congresso ginecologia obstetricia saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay